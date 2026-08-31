تحرك برلماني عاجل بسبب كارثة تأخر الإسعاف في حادث الطريق الإقليمي بالصف

تقدم النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الإدارة المحلية، بسؤال برلماني عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بشأن واقعة تقصير جسيم في منظومة الإسعاف بمحافظة الجيزة أدت لمعاناة مصابي حادث أسفل كوبري الطريق الإقليمي .

وكشف النائب في سؤاله عن الحادث المروع الذي وقع أسفل كوبري الإقليمي على الطريق 21 "الصف - حلوان"، وأسفر عن إصابة 14 حالة بإصابات حادة ومباشرة، وتم نقلهم جميعاً إلى مستشفى الصف المركزي.

وأضاف أبو عريضة، أنه بعد قرار إدارة المستشفى بتحويل الحالات الحرجة فوراً إلى مستشفيات بالقاهرة نظراً لخطورة الإصابات، فوجئ الأهالي بتعطيل تام واستجابة معدومة من هيئة الإسعاف عبر خط الطوارئ 123 لأكثر من ساعة كاملة، رغم قيامهم بالاتصال للإبلاغ.

وتابع أبو عريضة، قمت بالاتصال شخصياً لتقديم بلاغ جديد من هاتفي، إلا أن تسجيل البيانات استغرق زهاء 10 دقائق كاملة، واستمر الوضع أكثر من 3 ساعات دون وصول أي سيارة إسعاف، ما أجبر أهالي المصابين على نقل ذويهم وهم ينزفون بسياراتهم الخاصة، في مخاطرة داهمة بحياتهم تتنافى مع حق المواطن الدستوري في الرعاية الطبية الفورية.

مطالب عاجلة بتحقيق وهيكلة المنظومة:

وطالب النائب في سؤاله البرلماني وزير الصحة بفتح تحقيق فوري، بالتوجيه بالتحقيق العاجل مع المسئولين بهيئة الإسعاف ومحاسبة المقصرين عن تأخر السيارات، واشتراط إجراءات بيروقراطية في الحالات الحرجة، إضافة إلى تحديث منظومة البلاغات 123، عبر تقليل زمن تلقي البلاغ واستيفاء البيانات التي تستغرق دقائق فارقة في حياة المصابين، وتدريب طاقم الاتصال والسيارات على التعامل مع حوادث الطرق الفجائية، إضافة إلى إلغاء القيود الإدارية في التحويلات وإصدار تعليمات مشددة بالتحرك الفوري لسيارات الإسعاف لنقل حالات الحوادث بين المستشفيات دون الانتظار لموافقات أو إجراءات معطلة.

واختتم عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سؤاله بالتأكيد على أن صحة وسلامة المواطنين خط أحمر، وأن هذا التقصير يمثل إهداراً لحق أصيل كفله الدستور، ويستوجب إعادة هيكلة عاجلة لمنظومة طوارئ الإسعاف بمحافظة الجيزة بالكامل.