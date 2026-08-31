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سر الغياب عن الاجتماع وورقة الـ17 شكوى.. ماذا يحدث بين بيزيرا والزمالك؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تصرف مفاجئ من بيزيرا تجاه الزمالك خلال الاجتماع الأخير.. ماذا فعل؟

بيزيرا
بيزيرا
أحمد أيمن

دخلت أزمة البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا مع نادي الزمالك مرحلة جديدة، بعدما ظهرت تفاصيل مثيرة بشأن الاجتماع الذي كان من المنتظر عقده بين اللاعب أو ممثليه ومسؤولي القلعة البيضاء، في ظل تمسك اللاعب بموقفه الرافض للعودة إلى القاهرة والانتظام في تدريبات الفريق.

وكشف الإعلامي محمد المحمودي عن تفاصيل جديدة، مشيرًا إلى أن مسؤولي الزمالك فوجئوا خلال الترتيب للاجتماع بأن بيزيرا لم يكن حاضرًا، بينما طلب محاميه عقد جلسة التفاوض في الإمارات بدلًا من القاهرة.

كيف بدأت أزمة بيزيرا مع الزمالك؟

تعود بداية الأزمة إلى مطلع أغسطس، عندما انقطع بيزيرا عن تدريبات الزمالك، بالتزامن مع رغبته في الرحيل عن النادي والانتقال إلى تجربة جديدة. 

وكانت الأزمة قد تصاعدت بعدما ظهرت تقارير عن وجود عروض خارجية للحصول على خدمات اللاعب.

وفي السادس من أغسطس، كشفت تقارير عن خلافات داخل مجلس إدارة الزمالك بشأن مستقبل اللاعب، بعد وصول عرض خليجي بقيمة تقارب 3 ملايين دولار، وسط اتجاه داخل النادي للمطالبة برفع المقابل المالي إلى 7 ملايين دولار قبل الموافقة على رحيله.

ومع استمرار غياب اللاعب، تمسك الزمالك بموقفه، مؤكدًا أن عقد بيزيرا لا يزال ممتدًا لثلاثة مواسم مقبلة، وأن النادي لم يمنحه موافقة للانتقال إلى أي فريق آخر.

الإمارات كلمة السر في المفاوضات

وبحسب التفاصيل الجديدة، طلب محامي بيزيرا أن تتم جلسة التفاوض في الإمارات، مع رغبة اللاعب في الحصول على وعد من الزمالك بالسماح له بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

لكن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ أشار المحمودي إلى أن اللاعب كان متخوفًا من تسجيل الاجتماع، خشية أن يتم استخدام ما يقال خلاله ضده في الأزمة الحالية.

الزمالك يلوّح بالتصعيد

ووفقًا للتصريحات، يستند محامي بيزيرا إلى أن اللاعب تقدم بـ17 شكوى ضد الزمالك، في الوقت الذي تؤكد فيه إدارة النادي أنها سددت مستحقاته المالية كاملة.

كما أوضح الزمالك، أنه استفسر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن الموقف القانوني للاعب، ويرى أن بيزيرا لا يحق له الحصول على مستحقات مالية بعد شهر أغسطس، في ظل العقوبات والغياب عن التدريبات.

وكان الزمالك قد بدأ بالفعل اتخاذ خطوات قانونية ضد اللاعب، وأعد حافظة مستندات لدعم موقفه أمام «فيفا»، في ظل استمرار غيابه منذ نهاية الموسم الماضي وعدم انتظامه مع الفريق.

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