تحدث أحمد صالح، نجم نادي الزمالك السابق، عن مستوى الفريق الأبيض خلال بداية الموسم، مشيرا إلى صعوبة المباريات المقبلة، ومؤكدا أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال يتعامل بشكل جيد مع الضغوط.

أحمد صالح : فرحة جماهير الزمالك بالفوز على البنك الأهلي طبيعية

وقال أحمد صالح، خلال تصريحاته ببرنامج «ستاد المحور» الذي تقدمه الإعلامية دينا سليم: «فرحة جماهير الزمالك بالفوز على البنك الأهلي طبيعية في ظل الظروف التي يمر بها النادي، وأوجه التحية للجماهير على دعمهم للاعبين بغض النظر عن النتائج».

وأضاف: «مباراة الزمالك أمام السويس بتروجت ستكون صعبة، وكل المباريات لن تكون سهلة، وسيد عيد مدرب جيد ويجيد الهجوم ولا يعتمد على طريقة دفاعية».

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى مستوى ناصر منسي، قائلا: «ناصر منسي بعيد عن مستواه في أول مباراتين بالدوري، ومن الممكن أن يتم الدفع بحسام أشرف أساسيا».

نجم الزمالك السابق: لا يوجد لاعب قادر على تعويض بيزيرا

وتابع: «لا يوجد لاعب في الزمالك حاليا قادر أن يكون بديلا لبيزيرا».

وأشاد أحمد صالح بقدرة معتمد جمال على التعامل مع الضغوط، قائلا: «معتمد جمال يجيد رفع الضغوط عن لاعبي الزمالك، وتتويجه بالدوري في ظل الظروف الصعبة أمر جيد».

وكشف أحمد صالح أنه كان مرشحا للعمل ضمن الجهاز الفني للزمالك، قائلا: «كنت مرشحا للتواجد ضمن الجهاز الفني مع معتمد جمال قبل انطلاق الموسم، وأتمنى التوفيق للجهاز الفني الحالي».

الزمالك يضغط لعودة بيزيرا.. وعقوبة تاريخية تنتظر اللاعب

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تطورات جديدة في ملف البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، مؤكدًا حدوث تواصل جديد بين مسئولي النادي ومحامي اللاعب خلال الساعات الماضية.

وأوضح حتحوت أن الزمالك متمسك حتى الآن برفض فكرة بيع بيزيرا قبل عودته إلى القاهرة وانتظامه مع الفريق، على أن يتم بعد ذلك بحث الخطوة المقبلة في مستقبل اللاعب.

ووفقًا للمعلومات، بدأ محامي بيزيرا يشعر بأن عودة اللاعب إلى القاهرة أصبحت أمرًا ضروريًا.