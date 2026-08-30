قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لفت نظري وسط الـ «VIP».. صاحبة فيديو «ويتر حفل تامر عاشور» تكشف كواليس تصويره
حار بالقاهرة وأسوان تسجل 40.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الإثنين
«بلاك ليست» بسبب أغنية.. «ويتر» حفل تامر عاشور يروي تفاصيل استبعاده من العمل بعد انتشار الفيديو
القوات الأمريكية تضرب منصات إطلاق صواريخ إيرانية في مضيق هرمز
التعليم تطعن على أحكام تخفيف عقوبات غشاشي الثانوية العامة.. ماذا حدث؟
خفر السواحل البحريني يباشر بلاغًا عن تعرض قارب صيد للسطو في عرض البحر
برلمانية: نطالب بسرعة حل مشكلات العدادات الكودية والتقديرات الجزافية لفواتير الكهرباء
فيديو قديم يكشف حقيقة واقعة تعدٍ على سيدة من طليقها في القاهرة
سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.. تفاصيل الساعات الأخيرة وموعد الجنازة
كان فيها سلاح أبيض .. القبض على طرفى مشاجرة في الجيزة
القومي للمرأة يهنئ البطلة هنا جودة لحصدها ذهبية منافسات السيدات وفضية الزوجي المختلط
الهلال الأحمر يدفع بفرق الطوارئ لإسعاف مصابي حريق مصنع كرتون بالروبيكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الزمالك السابق: لا يوجد لاعب قادر على تعويض بيزيرا

بيزيرا
بيزيرا
عمرو مصطفى

تحدث أحمد صالح، نجم نادي الزمالك السابق، عن مستوى الفريق الأبيض خلال بداية الموسم، مشيرا إلى صعوبة المباريات المقبلة، ومؤكدا أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال يتعامل بشكل جيد مع الضغوط.

أحمد صالح : فرحة جماهير الزمالك بالفوز على البنك الأهلي طبيعية

 

وقال أحمد صالح، خلال تصريحاته ببرنامج «ستاد المحور» الذي تقدمه الإعلامية دينا سليم: «فرحة جماهير الزمالك بالفوز على البنك الأهلي طبيعية في ظل الظروف التي يمر بها النادي، وأوجه التحية للجماهير على دعمهم للاعبين بغض النظر عن النتائج».

وأضاف: «مباراة الزمالك أمام السويس بتروجت ستكون صعبة، وكل المباريات لن تكون سهلة، وسيد عيد مدرب جيد ويجيد الهجوم ولا يعتمد على طريقة دفاعية».

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى مستوى ناصر منسي، قائلا: «ناصر منسي بعيد عن مستواه في أول مباراتين بالدوري، ومن الممكن أن يتم الدفع بحسام أشرف أساسيا».

نجم الزمالك السابق: لا يوجد لاعب  قادر على تعويض بيزيرا

 

وتابع: «لا يوجد لاعب في الزمالك حاليا قادر أن يكون بديلا لبيزيرا».

وأشاد أحمد صالح بقدرة معتمد جمال على التعامل مع الضغوط، قائلا: «معتمد جمال يجيد رفع الضغوط عن لاعبي الزمالك، وتتويجه بالدوري في ظل الظروف الصعبة أمر جيد».

وكشف أحمد صالح أنه كان مرشحا للعمل ضمن الجهاز الفني للزمالك، قائلا: «كنت مرشحا للتواجد ضمن الجهاز الفني مع معتمد جمال قبل انطلاق الموسم، وأتمنى التوفيق للجهاز الفني الحالي».

الزمالك يضغط لعودة بيزيرا.. وعقوبة تاريخية تنتظر اللاعب

 

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تطورات جديدة في ملف البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، مؤكدًا حدوث تواصل جديد بين مسئولي النادي ومحامي اللاعب خلال الساعات الماضية.

وأوضح حتحوت أن الزمالك متمسك حتى الآن برفض فكرة بيع بيزيرا قبل عودته إلى القاهرة وانتظامه مع الفريق، على أن يتم بعد ذلك بحث الخطوة المقبلة في مستقبل اللاعب.

ووفقًا للمعلومات، بدأ محامي بيزيرا يشعر بأن عودة اللاعب إلى القاهرة أصبحت أمرًا ضروريًا.

أحمد صالح الزمالك جماهير الزمالك معتمد جمال البنك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

ترشيحاتنا

يسرا تنعى ياسمين سيف أبو النجا ابنة نجلاء فتحي وتعتذر عن عدم حضور جنازتها

يسرا تنعى ياسمين سيف أبو النجا ابنة نجلاء فتحي وتعتذر عن عدم حضور جنازتها

ابنة نجلاء فتحي

إسعاد يونس تنعى ياسمين سيف الله أبو النجا: «خبر صادم وحزين للغاية»

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

بالصور

عشاء لذيذ صحى..طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الأحمر

طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.
طريقة عمل سموثى الشوفان بالتوت الاحمر.

"مش عاملة عمليات تجميل فى جسمي".. الراقصة دينا قبل وبعد

الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد
الراقصة دينا قبل و بعد

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد