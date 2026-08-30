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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يضغط لعودة بيزيرا.. وعقوبة تاريخية تنتظر اللاعب

بيزيرا
بيزيرا
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تطورات جديدة في ملف البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، مؤكدًا حدوث تواصل جديد بين مسئولي النادي ومحامي اللاعب خلال الساعات الماضية.

وأوضح حتحوت أن الزمالك متمسك حتى الآن برفض فكرة بيع بيزيرا قبل عودته إلى القاهرة وانتظامه مع الفريق، على أن يتم بعد ذلك بحث الخطوة المقبلة في مستقبل اللاعب. 

ووفقًا للمعلومات، بدأ محامي بيزيرا يشعر بأن عودة اللاعب إلى القاهرة أصبحت أمرًا ضروريًا.

وقال إن الزمالك قام بسداد راتب اللاعب حتى نهاية أغسطس، لتجنب تقدمه بشكوى، لكنه لن يضع راتب شهر سبتمبر في حسابه إلا بعد عودته إلى القاهرة.

وأضاف أن بيزيرا سيخضع للتحقيق فور وصوله، مع انتظار الزمالك توقيع عقوبة عليه، وصفها مصدر مسؤول بأنها قد تكون الأكبر في تاريخ النادي، وفقًا للوائح المعتمدة. 

ويتوقع مسئولو الزمالك عودة اللاعب خلال شهر سبتمبر، لتبدأ بعدها الخطوة التالية في ملف الجناح البرازيلي.

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