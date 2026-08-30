هاني حتحوت: انتصار الأهلي على زد يحمل مؤشرات إيجابية.. والفردية وإهدار الفرص أبرز السلبيات

أكد الإعلامي هاني حتحوت أن أهمية فوز الأهلي على زد لا تقتصر على حصد النقاط الثلاث، مشيرًا إلى أن الانتصار يمثل دفعة مهمة للفريق خلال الفترة الحالية.

الأهلي

وقال حتحوت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الفوز هو الثاني للأهلي على التوالي، وجاء بصورة أسهل من المباراة الماضية، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة الشباك وتحسن شكل وسط الملعب، مع ظهور بعض الجمل الهجومية.

وأضاف أن هذه الأمور تعد مؤشرات إيجابية على تطور أداء الأهلي، إلا أن الفردية وإهدار الفرص لا يزالان من أبرز السلبيات التي تحتاج إلى علاج سريع من جانب المدير الفني الحسين عموتة.