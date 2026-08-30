الأهلي ينتظر رد مصطفى شوبير لحسم التجديد.. والشرط الجزائي كلمة السر

كشف محمود شوقي، عبر قناته على موقع «يوتيوب»، آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع حارسه مصطفى شوبير بشأن تجديد وتعديل عقده، موضحًا أن الطرفين توصلا لاتفاق حول معظم التفاصيل، بينما لا يزال الشرط الجزائي يمثل نقطة الخلاف الوحيدة.

وأوضح شوقي أن عرض الأهلي يتضمن حصول مصطفى شوبير على 25 مليون جنيه سنويًا، إلى جانب 10 ملايين جنيه حوافز وبونص، وهي البنود التي وافق عليها الحارس، خاصة أن عقده الحالي يمنحه نحو 4 ملايين جنيه في الموسم.

وأشار إلى أن العقد الجديد يتضمن التجديد لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم الحالي، مع تعديل قيمة عقد الموسم الجاري لتصبح وفق القيمة الجديدة، بواقع 25 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه حوافز.

وأكد أن الخلاف الحالي بين الأهلي ومصطفى شوبير يتركز حول الشرط الجزائي، إذ يرغب الحارس في وضع بند يسمح له بالرحيل مقابل قيمة محددة، بينما قدم النادي العقود الجديدة دون إدراج هذا الشرط.

وأضاف أن شوبير ناقش الأمر مع مسؤولي الأهلي، ومن بينهم سيد عبد الحفيظ، خلال عدة جلسات شهدت مناقشة تفاصيل العقد، وسط توقعات بحدوث انفراجة في الملف خلال الأسبوع الجاري، تمهيدًا لتوقيع العقد الجديد بشكل رسمي



