عنده كل الإمكانيات.. وليد صلاح الدين ينتقد رحيل نجم الأهلي

يرى وليد صلاح الدين، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، أن مروان عثمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، كان يستحق الاستمرار مع النادي الأهلي، بعج انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم الماضي.وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات عبر فضائية "أون سبورت": "من وجهة نظري الفنية، إن مروان عثمان، كان يستحق الحصول على فرصة تانية مع النادي الأهلي".

وأضاف: "مروان عثمان، كان يستحق أنه يكمل مع النادي الأهلي، سنه صغير ويمتلك المهارة والسرعة وكل حاجة، لكن جه في ظروف صعبة"

يرى وليد صلاح الدين، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، أن مروان عثمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، كان يستحق الاستمرار مع النادي الأهلي، بعج انتهاء فترة إعارته بنهاية الموسم الماضي.

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات عبر فضائية "أون سبورت": "من وجهة نظري الفنية، إن مروان عثمان، كان يستحق الحصول على فرصة تانية مع النادي الأهلي".

وختم: "مروان عثمان، كان يستحق أنه يكمل مع النادي الأهلي، سنه صغير ويمتلك المهارة والسرعة وكل حاجة، لكن جه في ظروف صعبة"