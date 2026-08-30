خفض هائل.. تصريح غريب لرئيسة فنزويلا حول صفقة 100 عام مع ترامب

أعلنت الرئيسة الانتقالية لفنزويلا، ديلسي رودريجيز، أن الاتفاقية الإطارية للطاقة التي تم التوصل إليها مع الولايات الـمتحدة الأمريكية ستمتد لمدة 25 عاما.

يأتي ذلك تصحيحا أو تعديلا قد يكون مؤقتا لما سبق وأعلنته مصادر مقربة من الرئاسة الفنزويلية قالت إن الاتفاق مع أمريكا سيستمر لمائة عام كاملة، ١٠٠ عام ليس أقل من ذلك.

وقالت الرئيسية، أن المستهدف هو زيادة إنتاج البلاد من النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميا.

وأكدت رودريجيز، أن كاراكاس ستحتفظ بالسيادة الكاملة على مواردها الطبيعية وثرواتها النفطية، مشيرة إلى أن الشراكة الاقتصادية لن تمس الـملكية الوطنية للحقول الاستراتيجية.

ولفتت إلى أن الهدف جذب الاستثمارات المالية والتقنية لإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع الهيدروكربونات.

وسبق وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وقال أن: صفقة النفط مع فنزويلا مكسب هائل للشعبين وتجسيد لنهج "أمريكا أولا".