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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سقوط عنصر إجرامي شديد الخطورة بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالقناطر

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
رامي المهدي   -  
صلاح مهدى

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط أحد العناصر الإجرامية المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، خلال حملة أمنية استهدفت مكافحة تجارة المخدرات وضبط الخارجين على القانون بقرية أبو الغيط التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية.

وجاءت الحملة بتوجيهات اللواء محمد فوزي، مدير مباحث القليوبية، وبقيادة الرائد محمد أشرف، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، وبمشاركة معاوني مباحث المركز.

وأسفرت الحملة عن ضبط شخص يُدعى «محمد»، وشهرته «الشيخ»، والذي وصفته التحريات بأنه من العناصر الإجرامية الخطرة في مجال الاتجار بالمواد المخدرة بقرية أبو الغيط.

وعُثر بحوزة المتهم على كمية كبيرة من المواد المخدرة، إلى جانب عدد من الأسلحة النارية، وتم التحفظ على المضبوطات واقتياد المتهم إلى ديوان المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية وضبط العناصر الإجرامية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية القليوبية المواد المخدرة تجارة المخدرات

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