استدعاء 27 ألف سيارة لوسيد إير بسبب خطر سخونة نظام الإضاءة والحرائق

كشفت شركة "لوسيد" عن استدعاء يشمل 27185 سيارة من طراز (Air) الفاخر للموديلات الممتدة بين عامي 2022 و2026.

ويأتي هذا القرار بعد الكشف عن خلل برمجي في دوائر الإضاءة الخارجية قد يتسبب في ارتفاع حرارتها بشكل مفرط، مما يشكل خطرًا لنشوب حريق أو انبعاث الدخان.

الخلل البرمجي في الصمام الإلكتروني ومخاطر الاشتعال

أوضحت وثائق الاستدعاء المقدمة إلى الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن الخلل يكمن في البرمجيات التي تدير الصمام الإلكتروني (eFuse) المسؤول عن حماية دوائر الإضاءة ذات الجهد المنخفض.

ولا يوفر النظام حماية كافية ضد التيار الزائد، مما يسمح للدوائر بالعمل عند مستويات أمبير مرتفعة، وهو ما قد يؤدي إلى تلف المصابيح أو تعطل إشارات التوقف.

تحديث هوائي سريع وتوصيات بالركن في الخلاء

تتطلب المعالجة تثبيت تحديث برمجي عبر الهواء (OTA) دون الحاجة لزيارة مراكز الصيانة. ويتضمن التحديث خفض حد التيار المسموح به لمنع الشحن المفرط للدوائر.

ورغم أن معظم السيارات المتأثرة تلقت التحديث بالفعل، شددت لوسيد على ضرورة ركن السيارات التي لم تتلقَ التحديث بعد في أماكن مفتوحة وخارج المرآب بعيدًا عن المباني والمنشآت.

خطة التنبيه ومتابعة باقي السيارات المتأثرة

أشارت التقارير إلى أن نحو 20719 سيارة قد جرى تحديثها بنجاح حتى الآن، بينما ما تزال 6466 سيارة بحاجة إلى تثبيت الإصدار الجديد.

وسترسل الشركة إخطارات كتابية رسمية لمالكي السيارات المتبقية بحلول 16 أكتوبر القادم، لحثهم على استكمال التحديث الهوائي وضمان سلامة مركباتهم.