بعد 7 أهداف.. مرموش يبحث عن بصمة جديدة أمام نيوكاسل بقميص توتنهام

يترقب عشاق الكرة المصرية والإنجليزية الظهور الأول للنجم المصري عمر مرموش بقميص توتنهام عندما يستضيف الفريق اللندني نظيره نيوكاسل يونايتد في السابعة والنصف مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحمل المباراة أهمية خاصة لمرموش الذي يبدأ فصلا جديدا في مسيرته بالدوري الإنجليزي بعدما انتقل إلى توتنهام قادما من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع وجود خيار يتيح للنادي اللندني التعاقد معه بشكل نهائي في الموسم المقبل.

مرموش.. صفقة هجومية جديدة في توتنهام

جاء انضمام عمر مرموش إلى توتنهام ليمنح الفريق دفعة هجومية قوية في ظل الرغبة في المنافسة على المراكز المتقدمة واستعادة الفريق توازنه بعد البداية المتعثرة للمسابقة.

وكشفت تقارير إعلامية بريطانية أن الاتفاق يتضمن إمكانية انتقال مرموش بصورة نهائية إلى توتنهام مقابل 50 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه إسترليني كمتغيرات ليصبح اللاعب المصري أحد أبرز الصفقات المنتظرة في صفوف الفريق اللندني.

ويعول الجهاز الفني لتوتنهام على قدرات مرموش الهجومية خاصة سرعته وقدرته على التحرك خلف المدافعين إلى جانب إجادته استغلال المساحات وصناعة الخطورة أمام المرمى.

نيوكاسل.. منافس يعرف مرموش جيدا

وتزداد الإثارة في مواجهة الليلة بسبب الأرقام اللافتة التي يمتلكها عمر مرموش أمام نيوكاسل حيث خاض النجم المصري 5 مباريات سابقة أمام الفريق في مختلف المسابقات حقق خلالها 4 انتصارات وتعادل مرة واحدة دون أن يعرف طعم الخسارة.

ولم يكتف مرموش بتحقيق نتائج إيجابية أمام نيوكاسل بل ترك بصمته التهديفية بقوة بعدما سجل 7 أهداف وصنع هدفا آخر ليصل إجمالي مساهماته أمام "الماجبيس" إلى 8 مساهمات تهديفية.

هاتريك مرموش في ليلة رباعية السيتي

وتبقى المواجهة الأبرز لمرموش أمام نيوكاسل عندما قاد مانشستر سيتي لتحقيق فوز كبير برباعية نظيفة في فبراير 2025، بعدما سجل المهاجم المصري ثلاثة أهداف "هاتريك" في واحدة من أبرز مبارياته بقميص الفريق السماوي.

كما واصل مرموش تألقه أمام نيوكاسل في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما سجل هدفين في مواجهة دور الـ16 إلى جانب تسجيل هدفين آخرين في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

وتمنح هذه الأرقام مرموش دفعة معنوية كبيرة قبل مباراته الأولى بقميص توتنهام خاصة أنه يواجه منافسا كان أحد أبرز ضحاياه خلال الفترة الماضية.

توتنهام يبحث عن الانتصار الأول

ويدخل توتنهام المباراة تحت ضغط كبير بعدما استهل مشواره في الدوري الإنجليزي بالخسارة أمام برنتفورد بثلاثة أهداف دون رد في نتيجة زادت من رغبة الفريق في تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في الموسم.

ويأمل توتنهام أن يمثل انضمام مرموش إضافة حقيقية للخط الأمامي، وأن ينجح اللاعب المصري في منح الفريق حلولا هجومية مختلفة تساعده على العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات.

في المقابل، يدخل نيوكاسل المواجهة بمعنويات أفضل نسبيا بعدما تعادل مع ليفربول بنتيجة 2-2 في الجولة الافتتاحية، ويسعى لتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم خارج حسابات أصحاب الأرض.

بداية جديدة لمرموش

وتتجه الأنظار إلى عمر مرموش لمعرفة ما إذا كان سيواصل عادته في هز شباك نيوكاسل أم أن الظهور الأول بقميص توتنهام سيحتاج إلى مزيد من الوقت للتأقلم.

وبين رغبة توتنهام في تصحيح البداية وطموح نيوكاسل لتحقيق الفوز، يقف مرموش أمام فرصة مثالية لترك بصمته الأولى مع فريقه الجديد وربما افتتاح مشواره بهدف يعيد للأذهان تألقه اللافت أمام "الماجبيس".