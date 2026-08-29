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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تفاصيل انطلاق الموجة 30 لإزالة التعديات على أراضى واملاك الدولة بالمحافظات

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

انطلقت اليوم السبت في المحافظات الموجة 30 لازالة التعديات على اراضى واملاك الدولة..

الموجة 30 لإزالة التعديات 

أعلنت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة ، عن انطلاق تنفيذ الموجة (30) لإزالة كافة التعديات والمخالفات على (الأراضى أملاك الدولة – المتغيرات المكانية غير القانونية – التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ) وذلك على ثلاث مراحل خلال الفترة من السبت 29/8/2026 وحتى 20/11/2026 ، وذلك بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية.

وفي هذا السياق استضافت وزارة التنمية المحلية والبيئة اجتماعاً بشأن الإعداد والتجهيز للبدء الموجة الــ30 برئاسة الدكتور سعيد حلمى عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، وبحضور لجنة إنفاذ القانون متمثلة في هيئة عمليات القوات المسحلة وإدارة المساحة العسكرية وممثلي وزارة الداخلية وحضور سكرتيرى عموم المحافظات وممثلى جهات الولاية المختلفة.

نتائج أعمال الموجة (29) إزالات

وشهد الاجتماع استعراضاً لنتائج أعمال الموجة (29) إزالات وفقاً للمستهدفات التي تم وضعها قبل انطلاق الموجة ، بالإضافة إلي استعراض مستهدفات التنفيذ بالموجة (30) المزمع تنفيذها والواردة من قبل جهات الولاية و المحافظات طبقاً للتنسيقات مع المديريات، كما تم الإعلان عن البدء في تسجيل نتائج أعمال الموجة (30) من خلال منصة معلوماتية والمعدة من قبل الوزارة بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية للتسجيل اليومي للحالات المنفذة والتي تم ربطها مع منظومات تقنين أراضى الدولة والمتغيرات المكانية والتصالح.

توجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة

ووجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بالتنسيق التام بين المحافظات ومديريات الأمن قبل البدء في تنفيذ مستهدفات الموجة 30 ، والتنسيق بين كافة جهات الولاية و المديريات بالمحافظات لتوحيد بيانات المستهدفات وتنفيذها ، كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أهمية التنسيق بين المحافظات وجهات الولاية المختلفة لتسليم قرارات الإزالة وضرورة الحضور أثناء تنفيذ الإزالات من قبل ممثلي جهات الولاية.

المتابعة اليومية للازالات

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أهمية المتابعة اليومية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة ، وربط غرف العمليات بالمحافظات، لضمان الرصد اللحظي لأعمال الإزالة والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة في المهد، مشيرة إلى استمرار الدولة في مواجهة البناء المخالف بكل حسم، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، لما تمثله من إهدار لحقوق الدولة وتهديد مباشر للرقعة الزراعية.

وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي حققتها بعض المحافظات الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة، لافتة إلى ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل أي معوقات مع انطلاق الموجة الـ30 لإزالة التعديات والعمل كفريق واحد، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


 

المحافظات الموجة 30 ازالة التعديات التنمية المحلية منال عوض

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