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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر المصري يطلق معسكر «Red Ready» بمشاركة 350 متطوعًا

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى

أطلق الهلال الأحمر المصري فعاليات معسكر «Red Ready» بالمدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، خلال الفترة من 27 إلى 31 أغسطس، بمشاركة 350 متطوعًا من مختلف محافظات الجمهورية.

وذلك بالتزامن مع فعاليات الشهر الذي يشهد اليوم العالمي للشباب واليوم العالمي للعمل الإنساني، وفي إطار حرص الهلال الأحمر المصري على إعداد كوادر شبابية مؤهلة للعمل الإنساني والاستجابة للطوارئ.

ويقدم المعسكر برنامجًا تدريبيًا متكاملًا يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بهدف تنمية مهارات المتطوعين وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع مختلف المواقف الإنسانية والطوارئ، من خلال التدريب على عدد من التخصصات، إلى جانب أنشطة برنامج «المنقذ الصغير».

ويتيح المعسكر للمشاركين تطبيق المهارات التي اكتسبوها في بيئة تدريبية تحاكي المواقف والأحداث الطارئة، بما يساعدهم على تطوير قدرتهم على سرعة الاستجابة، العمل ضمن فرق، واتخاذ القرارات المناسبة في المواقف الإنسانية المختلفة.

ويأتي تنظيم معسكر «Red Ready» في إطار جهود الهلال الأحمر المصري لتعزيز مشاركة الشباب في العمل الإنساني، والاستثمار في قدرات المتطوعين وتطوير مهاراتهم، بما يسهم في بناء قاعدة من المتطوعين القادرين على الاستجابة الفعالة للاحتياجات الإنسانية ومساندة المجتمعات في أوقات الأزمات والطوارئ.

الهلال الأحمر المصري 6 أكتوبر مختلف محافظات الجمهورية الشهر التعليمية واليوم العالمي 31 أغسطس

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