قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كبار مهندسي مصر يستعدون لتحسين كفاءة الخدمات والبنية الأساسية في أسوان
في نداء لجموع الصحفيين.. ضياء رشوان يدعو لفتح المساحات لكافة الآراء والإعداد للمؤتمر السنوي للإعلام
حرب إيران تعيد رسم خريطة الطيران العالمية.. وسول بديلا محتملا لدبي كمركز ترانزيت
6 ملفات عربية.. تفاصيل لقاء العلمين بين نبيل فهمي ورئيس الوزراء القطري
نداء من وزير الدولة للإعلام للصحفيين والإعلاميين: "فضفضة" ضرورية.. واقتراحات للمهنة والوطن
أخبار التوك شو | استقرار الذهب والطقس والعملات..خبير: استهداف كابلات هرمز يؤثر على الاتصالات والملاحة
مصر وتركيا يحذران من إقدام إسرائيل على تنفيذ مشروع E1 الاستيطاني بالضفة
أبرزها نمو الجالية الإسلامية| أسباب تصاعد الإسلاموفوبيا في تكساس
«بيطري الشرقية» يناقش الاستعداد لتطبيق «سنة الامتياز» لأول مرة لطلاب كلية الطب البيطري | صور
وزيرا خارجية مصر وتركيا يبحثان خفض التصعيد وتنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة
أصبحتم أكثر معرفة منا بالحياة العصرية.. رئيس الوزراء يلتقي أوائل طلبة شهادة الثانوية العامة
نشرة المرأة والمنوعات | أعراض بولية تؤثر على حياة الرجال.. كيف ترفعين مناعة طفلك استعدادًا لبدء الدراسة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر يطلق قافلة زاد العزة 261 بحمولة تتجاوز 3 آلاف طن

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أطلق الهلال الأحمر المصري، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 261، محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

وحملت القافلة أكثر من 3,009 أطنان من المساعدات الإنسانية المتنوعة، تضمنت أكثر من 655 طنًا من السلال الغذائية، وما يزيد على 915 طنًا من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، إلى جانب نحو 1,440 طنًا من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

وفي سياق متصل، استقبل الهلال الأحمر المصري الدفعة الـ77 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين لتلقي العلاج، كما رافق المتعافين خلال مغادرتهم بعد استكمال رحلتهم العلاجية، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

وتولت فرق الهلال الأحمر المصري المتواجدة داخل مركزي الخدمات الإنسانية بصالتي الوصول والمغادرة بمعبر رفح، مرافقة الأشقاء الفلسطينيين خلال مختلف مراحل العبور، وتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لهم منذ لحظة الوصول وحتى المغادرة.

وتنوعت الخدمات المقدمة بين الدعم النفسي، خاصة للأطفال، وخدمات إعادة الروابط العائلية، إلى جانب توزيع الوجبات والمشروبات، وتوفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للجرحى والمرضى ومرافقيهم.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.

الهلال الأحمر المصري قافلة زاد العزة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

أسعار الدواجن

صعود تدريجي.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس بالأسواق

حادث

مصرع وإصـابة 19 في حـ ـادث انقلاب سيارة عمالة بالمنوفية

عموتة والغندور والنني

كلام كاذب.. رد فعل صادم من النني على تصريحات خالد الغندور بشأن عموتة

تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة2026

لو مجموعك 50%.. إليك كليات خالية في تنسيق المرحلة الثالثة

ترشيحاتنا

حياة كريمة

حياة كريمة بالشرقية تنفذ مبادرة «قرى تقرأ» بمركز شباب طوخ بأبو كبير

خلال فاعليات الحملة

رئيس جهاز العلمين الجديدة يتابع حملات حصر الوصلات غير القانونية والتعديات على شبكات مياه الشرب

تكريم الدكتور صلاح محمد علي

رئيس بلاط بالوادي الجديد يشهد تكريم الدكتور صلاح محمد مدير الإدارة الصحية

بالصور

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

فيديو

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد