الهلال الأحمر يطلق قافلة زاد العزة 261 بحمولة تتجاوز 3 آلاف طن

أطلق الهلال الأحمر المصري، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 261، محملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

وحملت القافلة أكثر من 3,009 أطنان من المساعدات الإنسانية المتنوعة، تضمنت أكثر من 655 طنًا من السلال الغذائية، وما يزيد على 915 طنًا من المواد الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، إلى جانب نحو 1,440 طنًا من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

وفي سياق متصل، استقبل الهلال الأحمر المصري الدفعة الـ77 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين القادمين لتلقي العلاج، كما رافق المتعافين خلال مغادرتهم بعد استكمال رحلتهم العلاجية، بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

وتولت فرق الهلال الأحمر المصري المتواجدة داخل مركزي الخدمات الإنسانية بصالتي الوصول والمغادرة بمعبر رفح، مرافقة الأشقاء الفلسطينيين خلال مختلف مراحل العبور، وتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لهم منذ لحظة الوصول وحتى المغادرة.

وتنوعت الخدمات المقدمة بين الدعم النفسي، خاصة للأطفال، وخدمات إعادة الروابط العائلية، إلى جانب توزيع الوجبات والمشروبات، وتوفير الملابس ومستلزمات العناية الشخصية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للجرحى والمرضى ومرافقيهم.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.