ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

أثارت لقطة جمعت حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بالمهاجم الشاب حمزة عبد الكريم عقب نهاية مباراة الفراعنة أمام جنوب أفريقيا حالة من الجدل بين جماهير المنتخب بعدما ظهر الثنائي في حديث بدا خلاله مدرب الفراعنة غاضبًا أثناء توجيه حديثه إلى لاعب برشلونة الإسباني.

وخسر منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن استعدادات المنتخبين للارتباطات المقبلة لتصبح اللقطة التي جمعت حسام حسن وحمزة عبد الكريم واحدة من أبرز المشاهد التي رافقت نهاية المباراة.

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم؟

وأظهرت عدسات الكاميرات حسام حسن وهو يتوجه إلى حمزة عبد الكريم عقب إطلاق صافرة النهاية ودار بينهما حديث بدا عليه الانفعال من جانب المدير الفني قبل أن يبتعد مهاجم برشلونة الشاب عن مدربه.

ورغم أن مضمون الحديث لم يتم الكشف عنه بشكل قاطع فإن طريقة تفاعل حسام حسن مع اللاعب أوحت بوجود عتاب فني على إحدى اللقطات التي شهدتها الدقائق التي شارك خلالها عبد الكريم في المباراة خصوصًا أن المنتخب المصري كان يبحث وقتها عن هدف التعادل.

وانتهت اللقطة بابتعاد الطرفين عن بعضهما وهو ما فتح الباب أمام تفسيرات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مع اهتمام الجماهير بظهور المهاجم الشاب للمرة الأولى مع المنتخب خلال فترة التوقف الحالية.

حمزة عبد الكريم شارك في الشوط الثاني

ودفع حسام حسن بالمهاجم حمزة عبد الكريم في الدقيقة 69 عندما أشركه إلى جانب أحمد سيد زيزو بدلًا من عمر مرموش ومروان عطية.

ولم يحتج اللاعب الشاب إلى وقت طويل للدخول في أجواء المباراة حيث كاد أن يسجل هدف التعادل بعد دقائق قليلة من مشاركته.

ففي الدقيقة 72 ارتقى عبد الكريم لعرضية كريم حافظ داخل منطقة الجزاء وسدد كرة رأسية قوية إلا أن حارس جنوب أفريقيا تألق وتمكن من إبعادها ليحرم مهاجم برشلونة من تسجيل أول أهدافه مع المنتخب الأول.

وعاد عبد الكريم للظهور في منطقة الخطورة بالدقيقة 83 بعدما تلقى الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقدمه اليسرى لكنها مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى الجنوب أفريقي.

ماذا قدم مهاجم برشلونة في 21 دقيقة؟

وبحسب الأرقام الخاصة بمشاركة حمزة عبد الكريم فإن اللاعب شارك لمدة 21 دقيقة بخلاف الوقت المحتسب بدلًا من الضائع وترك بصمة هجومية رغم قصر فترة ظهوره.

ولمس مهاجم برشلونة الكرة 11 مرة وسدد 4 كرات على المرمى بينها تسديدة واحدة وصلت إلى الحارس بينما تم اعتراض أخرى بواسطة دفاع جنوب أفريقيا.

وعلى مستوى التمرير نجح عبد الكريم في تنفيذ 3 تمريرات صحيحة من أصل 4 كما خسر الاستحواذ مرتين واستعاد الكرة مرة واحدة.

وفي الصراعات الثنائية فاز اللاعب بتدخلين هوائيين وتدخل أرضي بنسبة نجاح كاملة وحصل على تقييم بلغ 6.7 وفقًا لشبكة سوفا سكور.

هل كان حسام حسن غاضبًا من اللاعب؟

ورغم أن المشهد أظهر حسام حسن في حالة انفعال أثناء الحديث مع عبد الكريم فإن تفسير سبب الحديث يظل في إطار الاحتمالات خصوصًا أن الكاميرات لم تنقل مضمون الحوار بين المدير الفني واللاعب بشكل كامل.

لكن توقيت اللقطة التي جاءت مباشرة عقب نهاية المباراة يرجح ارتباطها بأحد المواقف الفنية التي حدثت خلال الدقائق التي شارك فيها اللاعب لا سيما أن المنتخب المصري كان متأخرًا بهدف ويبحث عن تعديل النتيجة.

كما أن حسام حسن عُرف خلال مسيرته التدريبية بالحرص على التوجيه المباشر للاعبيه وهو ما يجعل العتاب الفني عقب المباراة أمرًا واردًا دون أن يعني بالضرورة وجود أزمة بين المدير الفني والمهاجم الشاب.