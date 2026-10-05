ياسر ريان: صلاح فخر للجميع ووجوده يمنح منتخب مصر قوة إضافية

أكد ياسر ريان، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المباراة الودية أمام جنوب أفريقيا كانت تجربة جيدة للمنتخب الوطني، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن استفاد من اللقاء في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة.

وقال ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور، إن اللعب الفردي من جانب عمر مرموش كان أحد أسباب عدم تقدم منتخب مصر بالشكل المطلوب خلال أحداث الشوط الأول، مؤكدًا أن الفريق كان بحاجة إلى مزيد من الجماعية في الأداء من أجل الوصول إلى مرمى المنافس بشكل أفضل.

وأضاف نجم الأهلي السابق أنه لم يتوقع أن يعتمد حسام حسن على التشكيل الأساسي في مواجهة جنوب أفريقيا، موضحًا أنه كان يتمنى منح الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين البدلاء منذ بداية المباراة، خاصة في ظل الطابع الودي للقاء ورغبة الجهاز الفني في تجربة أكبر عدد من العناصر.

وتطرق ريان إلى الحضور الجماهيري في مباريات منتخب مصر، مؤكدًا وجود علامات استفهام حول تراجع أعداد الجماهير، كما شدد على أهمية محمد صلاح، قائلًا إن نجم ليفربول يمثل وجهة لمصر وفخرًا للجميع، وإن وجوده يمنح الفراعنة قوة إضافية أمام المنافسين.

واختتم ياسر ريان تصريحاته بالتأكيد على دعمه الكامل لحسام حسن والجهاز الفني، مشيرًا إلى أن محمد الشناوي، قائد الأهلي ومنتخب مصر، كان من المهم وجوده في قائمة الفراعنة، كما أبدى تحفظه على توظيف إمام عاشور في مركزه خلال مواجهة جنوب أفريقيا، مؤكدًا أن اللاعب لم يظهر في مركزه الطبيعي.