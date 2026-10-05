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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف زاهر: تصريحات موسيماني رسالة مهمة لجهاز منتخب مصر

سيف زاهر
سيف زاهر
ميرنا محمود

علق الإعلامي سيف زاهر على تصريحات بيتسو موسيماني، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، عقب مواجهة منتخب مصر، مؤكدًا أن حديث المدرب الجنوب إفريقي يجب أن يكون رسالة مهمة للجهاز الفني للفراعنة، في ظل امتلاك المنتخب مجموعة مميزة من اللاعبين.

وقال سيف زاهر خلال تصريحات تلفزيونية: «موسيماني قال تصريح في منتهى الأهمية، قال أنا مش معايا كل النجوم دي ولو معايا كل النجوم دي هبقى في حتة تانية».

سيف زاهر يتغني بتصريحات موسيماني 

وأضاف: «ودي رسالة موجهة للجهاز الفني لمنتخب مصر إنه يمتلك عناصر قوية بشهادة الجميع، موسيماني قال إنه معاه مجموعة من الشباب والصغار لكن كبار في الطموح، ودي نقطة لازم نقف عندها بشكل كبير جدًا».

وتابع: «لازم يبقى عندنا إيمان بإمكانياتنا ولاعيبتنا، عندنا لاعبين على مستوى عالٍ جدًا جايين من أندية كبيرة جدًا، والدوري المصري بيقدم مردود جيد، ودي كلها حقائق لازم نقف عندها».

وخسر منتخب مصر أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخبين للارتباطات الرسمية خلال المرحلة المقبلة.

وسجل ديثيجان هدف الفوز لصالح منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 51، بعد خطأ من مصطفى شوبير.

سيف زاهر بيتسو موسيماني جنوب إفريقيا منتخب مصر

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