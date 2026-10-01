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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موسيماني: أخذت راحة 16 شهرا بعد تجربة الأهلي

موسيماني
موسيماني
رباب الهواري

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أسباب ابتعاده عن التدريب خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه حصل على فترة راحة امتدت لنحو 16 شهرًا بعد شعوره بالإرهاق الشديد نتيجة الضغوط التي تعرض لها خلال تجربته مع القلعة الحمراء.

وقال موسيماني عقب المباراة إن المدربين، مثلهم مثل اللاعبين، يحتاجون إلى فترات للراحة واستعادة طاقتهم، مشيرًا إلى أن الاستمرار في العمل دون توقف قد يؤثر بشكل كبير على الصحة الجسدية والنفسية.

موسيماني: كنت متعبًا ومرهقًا بعد تدريب الأهلي

وأوضح المدرب الجنوب إفريقي أنه وصل إلى مرحلة شعر خلالها بالتعب والإرهاق، لذلك قرر الابتعاد عن العمل الفني لفترة، من أجل الاهتمام بصحته واستعادة تركيزه قبل التفكير في خوض تجربة تدريبية جديدة.

وأضاف أن العديد من كبار المدربين العالميين اتخذوا قرارات مشابهة بالحصول على فترات راحة، مستشهدًا بالإسباني بيب جوارديولا، والألماني يورجن كلوب، والفرنسي زين الدين زيدان، مؤكدًا أن الراحة أصبحت أمرًا مهمًا في حياة المدير الفني.

وأشار موسيماني إلى أن المدرب يحتاج إلى التوقف من وقت لآخر والنظر إلى صحته وحياته بعيدًا عن ضغوط المباريات والتدريبات، مؤكدًا أن الأمور أصبحت أفضل بالنسبة له في الوقت الحالي بعد حصوله على فترة الراحة.

وكشف موسيماني أنه لم يقضِ فترة ابتعاده عن التدريب دون عمل، موضحًا أنه كان مشغولًا بالتحضير لكتاب يتناول كرة القدم الخاصة بقطاع الشباب وتطوير اللاعبين الصغار.

وشدد على أن الكتاب لا يتناول سيرته الذاتية أو حياته الشخصية، وإنما يركز على أفكاره وخبراته المتعلقة بتطوير الناشئين، مشيرًا إلى إمكانية تقديم هذا العمل إلى أندية كبيرة مثل الأهلي والزمالك للاستفادة منه في تطوير قطاع الشباب

موسيمانى اخبار الرياضة منتخب مصر الاهلي

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