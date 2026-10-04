الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته مساء اليوم /الأحد/ على ملعب التتش، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس /السبت/، استعدادا لعودة المنافسات الرسمية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وعقد الحسين عموتة، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، تحدث خلالها عن عدد من الأمور الفنية وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

بدأ المران بفقرة بدنية، قبل أن يخوض اللاعبون تدريبات فنية بالكرة، ضمن البرنامج التدريبي استعدادًا للمباراة المقبلة.

وشهد المران مشاركة أكرم توفيق بشكل طبيعي، بعد تعافيه من نزلة البرد التي أبعدته عن المشاركة في مباراة مصر المقاصة الودية الأخيرة.

ويستهل الأهلي مشواره في المنافسات الرسمية بمواجهة بترول أسيوط يوم 7 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وكان الأهلي قد خاض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي، حيث تغلب على الاتحاد المصراتي الليبي بأربعة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يحقق الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف دون رد.