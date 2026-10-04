الأهلي يحدد 14 أكتوبر موعدا للسفر إلى أوغندا لمواجهة كيتارا في الكونفدرالية

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حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يوم 14 أكتوبر الجاري موعدا لسفر بعثة الفريق إلى أوغندا، استعدادا لمواجهة كيتارا الأوغندي، في مستهل مشوار الفريق بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد مدير الكرة بالنادي وائل جمعة، إن موعد السفر تم تحديده بالتنسيق مع الجهاز الفني، بما يتناسب مع برنامج الاستعداد للمباراة المرتقبة.

وأوضح مدير الكرة أن هناك تنسيقا جاريا مع السفارة المصرية في أوغندا، من أجل إنهاء وترتيب كافة الأمور الخاصة برحلة الفريق، وتوفير أفضل سبل الراحة للبعثة خلال فترة وجودها في أوغندا.

ويواجه الأهلي فريق كيتارا الأوغندي يوم 17 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.