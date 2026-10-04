حرص الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، على اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة قبل سفر الفريق إلى أوغندا، استعدادًا لمواجهة كيتارا الأوغندي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تطعيم لاعبى الأهلي قبل السفر إلى أوغندا

وكشف طبيب الفريق عن حصول لاعبي الأهلي وأعضاء الجهاز الفني على التطعيمات الطبية اللازمة، وفقًا للإجراءات المتبعة قبل السفر إلى عدد من الدول الإفريقية.

يستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي يوم 17 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

الأهلي يستأنف تدريباته.. وأكرم توفيق يتعافى من نزلة برد



الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس، استعدادًا لعودة المنافسات الرسمية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

عقد الحسين عموتة، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، تحدث خلالها عن عدد من الأمور الفنية وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

بدأ المران بفقرة بدنية، قبل أن يخوض اللاعبون تدريبات فنية بالكرة، ضمن البرنامج التدريبي استعدادًا للمباراة المقبلة.

وشهد المران مشاركة أكرم توفيق بشكل طبيعي، بعد تعافيه من نزلة البرد التي أبعدته عن المشاركة في مباراة مصر المقاصة الودية الأخيرة.

يستهل الأهلي مشواره في المنافسات الرسمية بمواجهة بترول أسيوط يوم 7 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وكان الأهلي قد خاض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي، حيث تغلب على الاتحاد المصراتي الليبي بأربعة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يحقق الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف دون رد.