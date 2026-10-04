قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السلطات في دونيتسك: انقطاع الكهرباء عن أكثر من 170 ألف مشترك جراء هجمات أوكرانية
عمرنا ما تراجعنا.. أحمد موسى: مصر دولة كبيرة وتحافظ على دورها الأفريقي
جيش الإحتلال: القضاء على قيادي من حماس وعنصر آخر في غارتين على قطاع غزة
نتنياهو يوجه بفحص شامل لإجراءات تأمين الطيران المدني الأجنبي بعد حادث «فلاي دبي»
أوكرانيا وألمانيا توقعان اتفاقيات دفاعية تشمل آلاف الصواريخ
سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر... وصل لكام؟
أحمد موسى يكشف أبرز رسائل «إعلان العلمين».. دعم وحدة السودان والصومال وإريتريا ورفض التدخلات الخارجية
مفاجأة لطلاب الطب البيطري.. 5 سنوات دراسة وسنة امتياز براتب بدلًا من المصاريف
ما حكم تقبيل وجه المتوفى بعد تكفينه؟.. أمين الإفتاء يوضح
توتنهام يستهدف مهاجم كلوب بروج لتعزيز هجومه.. ومرموش في الصورة
إعلان العلمين..قادة مصر والسودان وإريتريا والصومال يقررون إنشاء آلية لمتابعة مخرجات القمة التشاورية المقرر عقدها بشكل دوري
دار الإفتاء: إلقاء بقايا الطعام في القمامة حرام شرعًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطعيم لاعبى الأهلي قبل السفر إلى أوغندا

أحمد جاب الله
أحمد جاب الله
عمرو مصطفى

حرص الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، على اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة قبل سفر الفريق إلى أوغندا، استعدادًا لمواجهة كيتارا الأوغندي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تطعيم لاعبى الأهلي قبل السفر إلى أوغندا

 

وكشف طبيب الفريق عن حصول لاعبي الأهلي وأعضاء الجهاز الفني على التطعيمات الطبية اللازمة، وفقًا للإجراءات المتبعة قبل السفر إلى عدد من الدول الإفريقية.

يستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي يوم 17 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

 الأهلي يستأنف تدريباته.. وأكرم توفيق يتعافى من نزلة برد


الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استأنف مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس، استعدادًا لعودة المنافسات الرسمية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

عقد الحسين عموتة، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، تحدث خلالها عن عدد من الأمور الفنية وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

بدأ المران بفقرة بدنية، قبل أن يخوض اللاعبون تدريبات فنية بالكرة، ضمن البرنامج التدريبي استعدادًا للمباراة المقبلة.

وشهد المران مشاركة أكرم توفيق بشكل طبيعي، بعد تعافيه من نزلة البرد التي أبعدته عن المشاركة في مباراة مصر المقاصة الودية الأخيرة.

يستهل الأهلي مشواره في المنافسات الرسمية بمواجهة بترول أسيوط يوم 7 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وكان الأهلي قد خاض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي، حيث تغلب على الاتحاد المصراتي الليبي بأربعة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يحقق الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف دون رد.

أحمد جاب الله الأهلي أوغندا كيتارا الأوغندي الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

اجازة 6 اكتوبر2026

3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

الشناوي وشوبير

عموتة يفاجئ الشناوي وشوبير.. قرار جديد بشأن حراسة مرمى الأهلي

الأهلي

3 غيابات في الأهلي أمام بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

اللواء باقي زكي يوسف

اللواء باقي زكي يوسف.. صاحب فكرة خراطيم المياه لاختراق خط بارليف| بروفايل

منتخب مصر للشباب

لحسم التأهل.. موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

خلال اللقاء

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع إجراءات زيادة انجاز تقنين الأراضي والتصالح على مخالفات البناء

جانب من الإجتماع

محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

صورة من الحريق

حريق هائل يلتهم أرضا زراعية بمركز سنهور في الفيوم

بالصور

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

المزيد