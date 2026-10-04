انضمام الدوليين لتدريبات الأهلي الثلاثاء.. والجزائري "بقرار" يعود الخميس

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أعلن وائل جمعة مدير الكرة في الجهاز الفني للأهلي، عن موعد انضمام اللاعبين الدوليين إلى تدريبات الفريق الجماعية، استعدادا لاستئناف المنافسات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

وقال وائل جمعة - في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأهلي - إن لاعبي الأهلي المنضمين إلى صفوف المنتخب الوطني الأول سينتظمون في التدريبات بعد غد الثلاثاء، عقب انتهاء مهمتهم مع المنتخب.

ويتواجد في قائمة منتخب مصر ستة لاعبين هم، "مصطفى شوبير ومحمد هاني ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وعلي محمود".

وأوضح مدير الكرة في الأهلي، أن الجزائري منصف بقرار لاعب الفريق، سينضم إلى التدريبات يوم الخميس القادم، بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده.