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استقبال جماهيري لـ موسيماني قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا | صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استقبال جماهيري لـ موسيماني قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا | صور

موسيماني
موسيماني
عمرو مصطفى

حظي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي والحالي لمنتخب جنوب إفريقيا، باستقبال كبير من جانب الجماهير المصرية، قبل مباراة منتخب مصر مساء اليوم خلال وجوده في استاد القاهرة الدولي.

استقبال جماهيري لـ موسيماني في ستاد القاهرة

 

وحرص عدد كبير من الجماهير على الترحيب بموسيماني، والتعبير عن تقديرهم له، في ظل ذكرياته المميزة مع الكرة المصرية، وما حققه من نجاحات خلال فترة توليه قيادة النادي الأهلي.

وظهرت علامات السعادة على وجه موسيماني خلال تفاعله مع الجماهير، حيث حرص على تحيتهم والتقاط الصور التذكارية، وسط أجواء مميزة داخل استاد القاهرة.

ويحظى موسيماني بشعبية كبيرة بين جماهير الأهلي، بعدما قاد الفريق لتحقيق العديد من البطولات، أبرزها دوري أبطال إفريقيا مرتين، إلى جانب برونزيتي كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى ألقاب محلية وقارية أخرى.

وتؤكد هذه الحفاوة استمرار العلاقة المميزة بين موسيماني والجماهير المصرية، التي لا تزال تتذكر الفترة الناجحة التي قاد خلالها الفريق الأحمر، والإنجازات التي تحققت تحت قيادته.

موسيماني بيتسو موسيماني جنوب إفريقيا منتخب مصر

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