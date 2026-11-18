أشاد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، بمنح الكونجرس الأمريكي الميدالية الذهبية لاسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مؤكداً أن هذا التكريم الرفيع يمثل اعترافاً عالمياً بقيمة الإرث التاريخي العظيم الذي تركه بطل الحرب والسلام للشرق الأوسط والعالم بأسره، ويؤكد أن ثقافة السلام الحقيقي تظل راسخة في الوجدان الإنساني متى توافرت لها الإرادة السياسية الراسخة والقيادة الواعية القادرة على اتخاذ القرار المصيري في الأوقات الصعبة.



وأوضح "زكريا" في بيان له اليوم، أن الاحتفالية التي شهدت عروضاً فنية وثقافية مصرية رفيعة المستوى، عبر عزف رائعة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب "ليلة حب" في أروقة الكونجرس، تعكس بجلاء قوة مصر الناعمة وحضورها الحضاري العميق في كبرى المحافل الدولية، مشيراً إلى أن الفن المصري الراقي يظل دائماً سفيراً أميناً يعبر عن هوية الدولة المصرية وعراقتها التاريخية الممتدة.

قراءة المشهد الراهن للمنطقة والعالم



وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن قراءة المشهد الراهن للمنطقة والعالم تفرض على كافة الأطراف الدولية والمحلية استحضار روح السلام التي أسس لها الرئيس السادات، لا سيما في ظل التحديات الجسيمة والصراعات المتشعبة التي تواجه الإقليم وتلقي بظلالها على استقرار ومقدرات الشعوب، موضحاً أن السياسات الرشيدة تعتمد أساساً على درء المخاطر ومنع الصراعات وبناء الجسور لا هدمها.

رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي



ولفت إلى أن رسائل القيادة السياسية المصرية المتواصلة، وعلى رأسها رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد باستمرار على محورية تهيئة الأجواء السياسية والاقتصادية لإقرار السلام الشامل والعادل، باعتباره السبيل الأوحد لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بعيداً عن الحروب والدمار التي تعيق مسيرة التنمية والنماء في المنطقة.

تخليد ذكرى السادات في المؤسسات التشريعية الكبرى



واكد النائب أحمد سمير زكريا على أن تخليد ذكرى السادات في المؤسسات التشريعية الكبرى حول العالم يعزز من مكانة الدولة المصرية كقوة إقليمية رشيدة ترتكز في سياساتها على حكمة التاريخ وقوة المبادرة، داعياً إلى قراءة متعمقة في كتاب التاريخ السياسي للزعيم الراحل لاستخلاص العبر والدروس في كيفية تحويل التحديات الكبرى إلى فرص تاريخية لصناعة السلام والاستقرار.