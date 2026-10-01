هدف أفشة لا ينسى.. موسيماني يستعيد ذكريات ديربي القرن في استاد القاهرة

استعاد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، ذكريات تتويجه مع الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، وذلك خلال حديثه عن مواجهة منتخب مصر وجنوب إفريقيا على استاد القاهرة الدولي.

وقال موسيماني في تصريحات تلفزيونية: «أول شيء تذكرته عندما دخلت استاد القاهرة هو ديربي القرن والتتويج مع الأهلي ضد الزمالك، وهدف أفشة والفرحة التاريخية»

موسيماني يستعيد ذكريات «ديربي القرن»

وكان موسيماني قد قاد الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2020، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد القاهرة، وسجل محمد مجدي أفشة هدف الفوز القاتل في الدقائق الأخيرة.

وخسر منتخب مصر أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات المنتخبين للارتباطات الرسمية خلال المرحلة المقبلة.

وسجل ديثيجان هدف الفوز لصالح منتخب جنوب إفريقيا في الدقيقة 51، بعد خطأ من مصطفى شوبير.