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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نحن في اختبار صعب للغاية .. «موسيماني»: مواجهة مصر فرصة لمعرفة قدرات لاعبينا

بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني
علا محمد

تحدّث الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، عن المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب مصر، والمقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وقال “موسيماني” في تصريحات تلفزيونية: «لسوء الحظ، سنواجه يوم الأحد منتخبًا كبيرًا. والتحدي بالنسبة لنا هو أن نلقي بهؤلاء اللاعبين في اختبار صعب للغاية».

وأضاف: «التحدي يكمن في ضرورة ترك اللاعبين يسبحون مع القروش بمباراة الغد، لكننا لا نملك ما نخسره، إنها مباراة ودية، ونحتاج لمعرفة ما يمكنهم تقديمه على هذا المستوى».

ويواصل منتخب مصر استعداداته الفنية والبدنية لمواجهة جنوب أفريقيا، حيث يركز الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على معالجة الأخطاء والسلبيات التي ظهرت خلال المباريات الأخيرة، إلى جانب تطبيق بعض الجمل التكتيكية والوقوف على جاهزية اللاعبين.

وكانت بعثة منتخب مصر قد عادت إلى القاهرة الأربعاء الماضي، قادمة من جنوب السودان، عقب ختام معسكرها الخارجي، حيث استأنف الفراعنة تحضيراتهم مباشرة للمواجهة الودية، في ظل ضيق الوقت بين المباريات.

وتعد مواجهة جنوب أفريقيا اختبارًا قويًا لمنتخب مصر، في ظل رغبة الجهاز الفني في تحقيق أكبر استفادة فنية من اللقاء، ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين وتجربة بعض العناصر في مراكز مختلفة، ضمن خطة الاستعداد للاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا على مضيفه جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر ترتيب المجموعة الثانية، بينما جاء منتخب مالاوي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم أنجولا برصيد نقطة واحدة، فيما يتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط.

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