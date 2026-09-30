بيتسو موسيماني في ضيافة الأهلي؟ دعوة خاصة للمدرب الجنوب أفريقي

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن توجيه النادي الأهلي دعوة إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للفريق، لزيارة القلعة الحمراء، في ظل تواجده حاليًا بالقاهرة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خاص.. الأهلي يوجه دعوة إلى بيتسو موسيماني لزيارة النادي في ظل تواجد المدرب بالقاهرة استعدادًا لودية المنتخب الوطني».

ويتواجد بيتسو موسيماني في القاهرة، بالتزامن مع وجود منتخب جنوب أفريقيا بأحد الفنادق في منطقة مدينة نصر، استعدادًا لخوض مباراة ودية أمام منتخب مصر يوم الأحد المقبل.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت انتشار عدد من الصور التي جمعت بيتسو موسيماني بسامي قمصان، مساعده السابق في الأهلي والمدير الفني الحالي للمقاولون العرب، خلال تواجدهما في القاهرة.

كما حرص عدد من نجوم الكرة المصرية على الترحيب ببيتسو موسيماني خلال زيارته الحالية إلى مصر، وكان آخرهم عمرو السولية، لاعب سيراميكا كليوباترا وقائد الأهلي السابق.

ويحظى موسيماني بعلاقة قوية مع جماهير الأهلي، بعدما قاد الفريق خلال الفترة من 2020 وحتى 2022، وحقق معه عددًا من البطولات، أبرزها دوري أبطال أفريقيا مرتين، إلى جانب كأس السوبر الأفريقي مرتين.