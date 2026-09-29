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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موسيماني يغازل جماهير الأهلي والزمالك قبل مواجهة إريتريا: ننتظر دعمكم

موسيماني
موسيماني
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

وجه بيتسو موسيماني، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، رسالة إلى الجماهير المصرية، قبل مواجهة منتخب بلاده أمام إريتريا، مؤكدًا عمق العلاقة بين الشعبين المصري والجنوب أفريقي، رغم التنافس الرياضي بين المنتخبات.

وقال موسيماني إن الشعب المصري يدرك جيدًا تاريخ منتخب جنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أن المنافسة داخل الملعب لا تمنع وجود علاقة أخوية بين الجماهير والبلدين.

وأضاف المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا: «الشعب المصري يدرك جيدًا تاريخ منتخب جنوب أفريقيا، وأقول للمصريين نحن إخوة رغم تنافسنا كخصوم في الملعب».

وتابع: «نأمل أن يحضر الجمهور المصري مباراتنا ضد إريتريا ويدعمنا، وأقول لجمهور الأهلي عليكم الحضور ودعمي أنا شخصيًا، وكذلك جماهير الزمالك، فهم رائعون وسيأتون لدعمنا».

وتأتي تصريحات موسيماني في ظل ارتباطه السابق بالكرة المصرية، بعدما تولى قيادة النادي الأهلي، وحقق معه عددًا من البطولات، قبل أن يخوض تجارب تدريبية أخرى.

موسيماني وعلاقته بالجماهير المصرية

ويحظى موسيماني بشعبية لدى قطاع من جماهير الكرة المصرية، خاصة جماهير الأهلي، بعدما قاد الفريق خلال الفترة من 2020 وحتى 2022، ونجح في التتويج بعدد من البطولات المحلية والقارية خلال فترة توليه المسؤولية.

بيتسو موسيماني إريتريا الشعب المصري الأهلي الزمالك جماهير الأهلي

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