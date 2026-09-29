قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واقف فى ضهر رجالته.. سيف زاهر: تجديد الشناوي في هذا التوقيت يؤكد دعم الأهلي لقائده
حماية المنافسة: إحالة 5 شركات للنيابة العامة بتهمة التواطؤ في تعاقدات بجامعة الإسكندرية
نحن على عهدك باقون.. محمد بن راشد يستحضر مسيرة الشيخ زايد مؤسس الإمارات
عمرها 510 سنوات.. القس أرساني جابر يستعرض أول طبعة منشورة للعهد الجديد اليوناني
انقلاب تريلا محملة بالرمل على طريق مصر الإسكندرية الزراعي
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر| تفاصيل
قوات الاحتلال تعتقل شابا خلال توغلها بريف القنيطرة جنوب سوريا
جدد له عشان محتاجه.. أحمد شوبير يكشف سبب استمرار الشناوي مع الأهلي
من العاصمة الجديدة إلى دودوما.. مصر تنقل خبراتها إلى تنزانيا
آلاف المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي رفقة وزير الأمن القومي الإسرائيلي
رئيس اتحاد جنوب السودان: كنت أتمنى وجود محمد صلاح وحضور جماهيري للجالية المصرية
موجبات دخول الجنة .. 3 أسرار لا تعرفها عن صلة الرحم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس الإسماعيلي يكشف حقيقة المليار جنيه استثمارات ودور الفريق حجازى مع الدراويش

محمد رائف رئيس اللجنة المؤقته لإدارة الاسماعيلى
محمد رائف رئيس اللجنة المؤقته لإدارة الاسماعيلى
إسلام مقلد

أكد محمد رائف رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة  الاسماعيلى أن النادي خاض فى الفترة الأخيرة جولات متعددة من المفاوضات مع شركات عربية، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة وبمشاركة الجهات المعنية للبحث عن موارد مالية تساهم فى عودة النادى لمكانتة الطبيعية.

 
وأوضح أن المفاوضات شهدت حضورًا ومتابعة مباشرة من جانب  اللجنة ، وتدخلات تهدف إلى تقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغة استثمارية تحفظ حقوق النادي الإسماعيلي وتضمن تحقيق عائد يتناسب مع قيمته التاريخية والجماهيرية.

وكشف أن قيمة العرض الاستثماري تجاوزت، في إحدى مراحل التفاوض، مليارًا ومائة مليون جنيه، مؤكدًا أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة تمهيدًا للتوقيع، قبل أن يتأجل إتمام الاتفاق في مرحلته الأخيرة بسبب الظروف والأحداث التي شهدتها المنطقة العربية في ذلك التوقيت.


وأكد رائف أن عرض هذه التفاصيل أمام الرأي العام يأتي من منطلق المسؤولية، حتى تكون الصورة كاملة وواضحة، بعيدًا عن الاختزال أو تداول روايات مبتورة لا تعكس حقيقة ما جرى.


ولم تقتصر تحركات اللجنة على ملف الاستثمار، بل امتدت إلى البحث عن حلول تمويلية عاجلة تساعد النادي على تجاوز أزمته المالية.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس اللجنة أن النادي تحرك للحصول على قرض بنكي بضمان العضويات، باعتباره أحد الحلول الممكنة لتوفير السيولة اللازمة ودعم احتياجات النادي.

وأشار إلى أن الفريق محمد فريد حجازي كان له دور بارز في دعم هذه التحركات، من خلال التواصل مع البنك المركزي ومساندة المسار الخاص بالطلب، في محاولة جادة لفتح أحد المسارات التمويلية أمام النادي في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها.

فيما كشف رئيس اللجنة المؤقتة أن النادي الإسماعيلي الاجتماعي بالنخيل تم استلامه رسميًا من وزارة الشباب والرياضة وتسليمه إلى اللجنة بتاريخ 5 نوفمبر 2025، وذلك بعد انتهاء مقاول التنفيذ من الحصول على كامل مستحقاته المالية المتعلقة بأعمال الإنشاء.

وأوضح أن اللجنة بدأت، فور الاستلام، إجراءات تشغيل المنشأة، حيث جرى نقل وتشغيل جانب كبير من الأنشطة الرياضية من استاد الإسماعيلية إلى ملاعب النادي الاجتماعي.

وأشار رائف إلى أن تأجيل طرح العضويات الجديدة لم يكن بسبب وجود أي عائق يحول دون الاستلام أو التشغيل، وإنما جاء انتظارًا لانعقاد الجمعية العامة للنادي، لمناقشة تعديلات تستهدف منح الأعضاء مزايا أفضل، إلى جانب مراجعة رسوم العضوية ونسبة الإعانة الإنشائية بما يحقق مصلحة النادي وأعضائه.

وشدد رئيس اللجنة على أن الحقيقة لا تحتمل التأويل: النادي الاجتماعي تم استلامه بالفعل، وأصبح تحت إدارة النادي منذ نوفمبر 2025.

وأختتم رائف على أن ما جرى لا ينبغي أن يتحول إلى معركة بين أشخاص أو وسيلة لتبادل الاتهامات وتصفية الحسابات، مؤكدًا أن جماهير الإسماعيلي من حقها معرفة الحقيقة كاملة بشأن كل الملفات.

محمد رائف الاسماعيلى اللجنة المؤقته لإدارة الاسماعيلى وزارة الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

مجلس النواب

كفاية ضغط على الأطفال.. نواب يدقون ناقوس الخطر بشأن مناهج الابتدائي

الخطوبة

حكم استرداد الخاطب تكاليف الخطوبة والشبكة عند فسخها.. الإفتاء تحسم الجدل

الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني

هشام يكن: مش خايف من موسيماني وقادر أرد له القاضية

تعادل منتخب تونس مع بوتسوانا

ارحلوا كفاكم عبثًا.. عصام الشوالي يفتح النار على لاعبي تونس بعد التعادل

منتخب مصر

مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

صعود مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في المزرعة والأسواق

منتخب مصر

الأقدمية تحكم.. المنتخب يكشف سر ارتداء مصطفى شوبير قميص الشناوي

ترشيحاتنا

مطار بن جوريون

4 ساعات ونصف في الجو.. خلل فني يضرب طائرة «إل عال» الإسرائيلية يلغي رحلة ميامي

نتنياهو

مجددا ودون حراك حقيقي.. نتنياهو يدين إجرام المستوطنين بالضفة

انطلاق أعمال ملتقى القيادات العربية الشابة بالقاهرة

انطلاق أعمال ملتقى القيادات العربية الشابة بالقاهرة

بالصور

جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها

جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها
جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها
جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها

تطعيم الحصبة الألمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته وموعده

تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده
تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده
تطعيم الحصبة الالمانى مش رفاهية.. اعرفي أهميته و موعده

البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ

البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ
البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ
البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ

شعر الذقن عند النساء.. متى يصبح خطراً على صحتها؟

شعر الذقن عند النساء
شعر الذقن عند النساء
شعر الذقن عند النساء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد