الإسماعيلي يكشف تفاصيل التحرك لإنهاء قضيتي بن خماسة والنجوم

كشف محمد رائف، رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الإسماعيلي، عن تحركات الإدارة لإنهاء القضيتين المتبقيتين على النادي، مؤكدًا أن الإسماعيلي ينتظر دعم رجال الأعمال في الإسماعيلية للمساهمة في حل أزماته المالية.

الاسماعيلي المصري

وقال رائف، خلال تصريحات عبر «مودرن سبورتس»، إن قضية بن خماسة تتطلب سداد نحو 20 مليون جنيه، بينما تتعلق القضية الثانية بنادي النجوم ونسبة الـ24% من إعادة بيع إبراهيم حسن من الإسماعيلي إلى الزمالك.

وأضاف أن محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، لديه حكم لصالحه بقيمة مليون و250 ألف دولار، بالإضافة إلى 36 ألف فرنك سويسري، مشيرًا إلى أن إجمالي المبلغ يتجاوز 50 مليون جنيه وقد يصل إلى نحو 60 مليونًا.

وأوضح رائف أن مسؤولي الإسماعيلي عقدوا جلسة مع محمد الطويلة، وصفها بالاحترام، مشيرًا إلى أن الطويلة أكد أن هذه كانت المرة الأولى التي يزوره فيها مسؤول رسمي من الإسماعيلي لمناقشة القضية.

وأشار رئيس اللجنة المؤقتة إلى أن الاجتماع شهد وضع خطوط عريضة لحلول مرنة، تتضمن جانبًا استثماريًا واقتصاديًا، مؤكدًا أن الحوار لا يزال مفتوحًا بين الإسماعيلي ونادي النجوم، وأن هناك تصورًا عامًا للحل، لكنه رفض الكشف عن تفاصيله لحين الوصول إلى اتفاق نهائي، مؤكدًا أن المفاوضات «مبشرة».