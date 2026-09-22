ريغيكامب ينسحب من تدريب الترجي التونسي بعد 4 جولات من بداية الموسم

انسحب الروماني لاورنسيو ريغيكامب من تدريب الترجي التونسي بعد أربع جولات من انطلاق الموسم الكروي

وجاء الانسحاب بعد المستوى المهزوز الذي ظهَر به الفريق في الجولات الأربع الأولى من الدوري رغمَ تَدعيم صفوفه بالعديد من الصَفقات المهمة خلال الميركاتو الصيفي من أجلِ العودة إلى المنافسة على الألقاب محلياً وقارياً.

ورافقت عودةُ المدرب الروماني لتدريبِ شيخ الأندية التونسية مجدداً العديدُ من الانتقادات بعد تجربة أولى لم تُكلل بالنجاح في موسم 2024-2025، وكانت مصادرُ إعلامٍ رومانية أشارت إلى اتفاقٍ بين نادي ستيوابوخاراست و ريغيكامب للإشراف على الفريق في الفترة القادمة.