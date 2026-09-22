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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائبة إليزابيث شاكر تشيد بأداء وزير الري: عرض قوي للملف المائي

النائبة إليزابيث شاكر
النائبة إليزابيث شاكر
حسن رضوان

أشادت النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، بالعرض الذي قدمه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة العامة للاستعلامات، بمشاركة واسعة من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وقالت شاكر  في بيان لها اليوم، إن ظهور وزير الري خلال المؤتمر عكس، قدرة علمية على عرض تفاصيل ملف المياه، مشيرة إلى أن العرض تناول عددًا من النقاط محل الجدل، وقدم للرأي العام الدولي الرواية المصرية مستندة إلى ما وصفته بالحقائق العلمية والتاريخية.

شاكر: خطوة جديدة في إدارة ملف الأمن المائي

وأكدت النائبة أن المؤتمر يمثل، من وجهة نظرها، خطوة مهمة في طريقة طرح قضية الأمن المائي المصري على الساحة الدولية، خاصة بعد ما اعتبرته استنفادًا لمراحل وصيغ التفاوض المعروفة.

وأضافت أن التواصل المباشر مع وسائل الإعلام الدولية وإطلاعها على التفاصيل من الجانب المصري من شأنه، وفق تقديرها، توضيح الموقف المصري للرأي العام العالمي والرد على ما وصفته بالادعاءات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة بشأن الملف.

عرض الحقائق أمام الصحافة العالمية

وأشادت شاكر بما وصفته بـ«المكاشفة» أمام وسائل الإعلام الأجنبية، معتبرة أن طرح تفاصيل الملف بشكل مباشر يتيح للرأي العام الدولي الاطلاع على الرؤية المصرية بشأن قضايا المياه والحقوق المائية.

وأشارت إلى أن عرض وزير الري تضمن جوانب علمية وتاريخية، وهو ما اعتبرته النائبة عنصرًا مهمًا في مخاطبة المجتمع الدولي بشأن أحد الملفات المرتبطة بشكل مباشر بمصالح مصر المائية.

ووجهت عضو مجلس النواب التحية إلى الهيئة العامة للاستعلامات على تنظيم المؤتمر، وما وفره من حضور إعلامي محلي ودولي لمناقشة ملف الأمن المائي المصري.

الأمن المائي النائبة إليزابيث شاكر مجلس النواب

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