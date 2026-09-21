الأمن المائي خط أحمر.. نشأت الديهي يكشف رسائل وزير الري لإثيوبيا

كشف الإعلامي نشأت الديهي، رسائل الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع عدد من مراسلي المواقع الأجنبية لشرح ما يتعلق بالأمن المائي وأزمة سد النهضة الإثيوبي.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، " وزير الري إن المسؤولين في إثيوبيا لديهم عدم الفهم وعدم الوعي وعدم قراءة القانون الدولي الذي ينظم العلاقة بين دول المنبع والمصب وأن الأنهار الدولية تعامل وفق القانون التي ينظمها".



وأضاف "الأنهار غير الترع، حق السيادة ليس على الأنهار والوزير شبه تشبيه عظيم ورائع قال لإثيوبيا بناء سد على نهر دولي ليس كفرش سجادة ليس هناك ما يمنحك التصرف فيه منفردا، من حق الدول تعمل سدود وتنمية ولكن ليس من حقها ان تؤذي الدول الآخرى".



واستطرد "لأن هناك قانون دولي يربط العلاقة بين دول المنبع ودول المصب وهذا ليس اختراع، وأنا بقول وهذا كلامي وليس كلام الوزير إثيوبيا دولة مارقة عطلت التوصل لاتفاق ولم يكن لديها ارادة سياسية لتوقيع أي اتفاق وهرب ممثلوها من أمريكا قبل توقيع الاتفاق النهائي وهي دولة يجب أن تعيد حساباتها".