قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير السياحة والآثار: نمو حركة السياحة بنسبة 9% خلال سبتمبر الحالي
وزير الاستثمار : تطوير آليات تسوية المنازعات يعزز ثقة المستثمرين واستدامة الاستثمارات
نيابة عن «مدبولي».. وزير التموين يشارك في احتفالية سفارة أرمينيا بالذكرى الـ35 للاستقلال
أفشة يشارك صورا من مران الأهلي على ملعب التتش
من نيويورك.. باكستان وفرنسا تبحثان حرب إيران والقضية الفلسطينية
ما يجب فعله عند العجز عن الوصول لصاحب الدين.. الإفتاء توضح الحل
حاولوا التصدى للقوة الأمنية.. القبض على طرفي مشاجرة بالمنوفية
«نفق نتنياهو السري».. ممر تحت الأرض من منزله إلى الكنيس في عيد الغفران
وزير المالية: الأنشطة الخدمية قادرة على تحقيق نمو قوي وخلق فرص عمل
رئيس الوزراء القطري منتقدا إسرائيل: تتنصل من التزاماتها في غزة.. ويدعو لإطار أمني مع إيران
التراجع مستمر.. أسعار الذهب تواصل الهبوط بختام تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21
"رخصة القتل" تفجر الشارع الفرنسي.. 50 ألف متظاهر واشتباكات مع الشرطة في عدة مدن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: تصريحات إثيوبيا عن كهرباء سد النهضة تثير تساؤلات حول مدى استفادة الشعب

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

فتح الإعلامي أحمد موسى ملف الاستفادة من الكهرباء المنتجة من سد النهضة، متسائلًا عن مدى انعكاس المشروع على حياة المواطنين في إثيوبيا، في ظل استمرار معاناة قطاعات من الشعب من محدودية الحصول على الكهرباء، بحسب ما طرحه خلال حديثه.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الخطاب الإثيوبي المصاحب لمشروع سد النهضة ركز منذ البداية على تقديم السد باعتباره مشروعًا يستهدف دعم التنمية وتوفير الطاقة للمواطنين، إلا أنه اعتبر أن الواقع على الأرض يطرح تساؤلات مختلفة حول حجم الاستفادة التي وصلت بالفعل إلى الشعب الإثيوبي.

وأشار موسى إلى استمرار اعتماد ملايين المواطنين في إثيوبيا على وسائل تقليدية للحصول على الطاقة، ومن بينها استخدام الحطب، معتبرًا أن ذلك يتعارض، من وجهة نظره، مع الصورة التي جرى تقديمها بشأن قدرة سد النهضة على توفير احتياجات المواطنين من الكهرباء.

موسى ينتقد الرواية الإثيوبية حول أهداف السد

وأوضح الإعلامي أن قضية سد النهضة لا تتعلق فقط بحجم الطاقة التي يمكن إنتاجها، وإنما تمتد إلى طريقة توظيف هذه الطاقة والجهات التي تستفيد منها، مشيرًا إلى ضرورة النظر إلى النتائج الفعلية للمشروع ومدى انعكاسها على حياة المواطنين.

وأضاف أن التصريحات الرسمية الإثيوبية ربطت مشروع السد على مدار السنوات الماضية بأهداف تتعلق بالتنمية وتحسين مستوى توفير الكهرباء، إلا أنه يرى أن استمرار وجود أعداد كبيرة من المواطنين خارج نطاق الاستفادة المنتظمة من الكهرباء يفتح بابًا للتساؤلات حول مدى تحقق هذه الأهداف.

وتابع موسى حديثه منتقدًا ما وصفه بالتناقض بين الرسائل التي قدمتها الحكومة الإثيوبية بشأن المشروع وبين أوضاع قطاعات من المواطنين، مؤكدًا أن تقييم أي مشروع لا يرتبط فقط بحجم ما يتم إنتاجه من طاقة، وإنما بمدى وصول هذه الخدمة إلى المواطنين وتحسين ظروف حياتهم.

تساؤلات حول استخدامات الكهرباء المنتجة

كما أشار أحمد موسى إلى ما يثار بشأن استخدام جزء من الطاقة الكهربائية في أنشطة اقتصادية وصناعية مختلفة، معتبرًا أن ذلك يستدعي طرح تساؤلات حول أولويات توجيه الكهرباء المنتجة من السد، وما إذا كانت تلبي في المقام الأول الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأكد أن الحديث عن التنمية المرتبطة بالسد يجب أن يكون مرتبطًا بنتائج ملموسة على الأرض، وفي مقدمتها تحسين وصول الكهرباء إلى المواطنين، وليس فقط الإعلان عن قدرات إنتاجية كبيرة للمشروع.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن ملف سد النهضة لا يزال يحمل أبعادًا متعددة، تتعلق بالمياه والطاقة والتنمية، مشيرًا إلى أن تقييم النتائج الفعلية للمشروع يظل مرتبطًا بمدى استفادة الشعب الإثيوبي منه، إلى جانب تداعياته على دول حوض النيل ومصالح دولتي المصب.

احمد موسى صدى البلد أبي احمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

خلال الأسبوع الأول من أكتوبر.. مفاجأة بشأن تحديد أسعار البنزين والسولار

علم السعودية

السجن و100 ألف ريال غرامة.. قرار عاجل من السعودية بشأن الوافدين المخالفين

تراجع أسعار العملات الأجنبية اليوم في البنوك مقابل الجنيه المصري

هبوط جماعي للعملات الأجنبية اليوم في البنوك.. ومفاجأة في سعر الدولار واليورو

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

استعدوا للأمطار وودعوا الصهد.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس المقبلة

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026 وجدول الحد الأدنى للأجور

الدولار

هبوط سعر الدولار اليوم الإثنين 21 سبتمبر في البنوك

تراجع أسعار الذهب اليوم في الأسواق

مفاجأة في سوق الذهب.. الأسعار تتراجع اليوم وعيار 21 يفاجئ الجميع

صورة أرشيفية

جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من مدارس محافظة المنيا لمتابعة انتظام الدراسة

ترشيحاتنا

اللحوم

برلماني يكشف مفتاح السيطرة على أسعار البيض واللحوم والأسماك| خاص

قافلة طبية لمستقبل وطن

مستقبل وطن ينظم قافلة طبية تضم 21 تخصصا ويوفر الأدوية للمواطنين

قانون العمل الجديد

من 10 إلى 30 جنيها للعامل سنويا.. ماذا تعني آلية تمويل صندوق التدريب؟

بالصور

100 ألف عامل في شوارع ألمانيا.. غضب عمالي بسبب مستقبل صناعة السيارات

غضب عمالي
غضب عمالي
غضب عمالي

طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت

طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت
طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت
طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت

"سير" تبدأ عصر السيارة السعودية.. "إكزوبوت" أول إنتاج و7 طرازات في الطريق

السيارة إكزوبوت
السيارة إكزوبوت
السيارة إكزوبوت

كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟

كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟
كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟
كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟

فيديو

نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

نسيوا أسماءهم وأقرب الناس إليهم.. نجوم خطف الزهايمر ذكرياتهم

صابرين النجيلي

صابرين النجيلي تكشف مفاجآتها الجديدة: ديو مع دياب وميني ألبوم قريبًا .. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد