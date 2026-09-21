موعد إجازة 6 أكتوبر.. والعطلات المتبقية في 2026

يبحث عدد كبير من المواطنين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص عن موعد الإجازة الرسمية المتبقية في 2026 خاصة مع اقتراب نهاية العام وانتهاء معظم العطلات الرسمية، ويأتي عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر كآخر إجازة رسمية في جدول العطلات لعام 2026.

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موعد الإجازة الرسمية المتبقية في 2026

وبحسب جدول العطلات الرسمية لعام 2026 يتبقى موعد إجازة رسمية واحدة حتى نهاية العام وهي إجازة عيد القوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر والتي توافق يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.

إجازة 6 أكتوبر 2026

تأتي إجازة 6 أكتوبر بمناسبة احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر عام 1973 وتحل هذا العام يوم الثلاثاء 6 أكتوبر.

وتعد هذه الإجازة آخر عطلة رسمية مدفوعة الأجر مدرجة ضمن جدول الإجازات الرسمية لعام 2026.

إجازة

جدول الإجازات الرسمية في مصر 2026

شهد عام 2026 عددا من الإجازات الرسمية التي جاءت على النحو التالي.

الأربعاء 7 يناير، عيد الميلاد المجيد.

الخميس 29 يناير، ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

من الخميس 19 مارس حتى الإثنين 23 مارس، عيد الفطر المبارك.

الإثنين 13 أبريل، عيد شم النسيم.

السبت 25 أبريل، عيد تحرير سيناء.

الخميس 7 مايو، عيد العمال.

الثلاثاء 26 مايو. وقفة عيد الأضحى المبارك.

من الأربعاء 27 مايو حتى الأحد 31 مايو. عيد الأضحى المبارك.

إجازة

الخميس 18 يونيو، رأس السنة الهجرية.

الخميس 2 يوليو، ذكرى ثورة 30 يونيو.

الخميس 23 يوليو، ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

الخميس 27 أغسطس، المولد النبوي الشريف.

الثلاثاء 6 أكتوبر، عيد القوات المسلحة وذكرى انتصارات أكتوبر 1973.

وبذلك يترقب العاملون في مختلف قطاعات الدولة إجازة 6 أكتوبر 2026 باعتبارها آخر إجازة رسمية مدرجة في جدول العطلات لهذا العام على أن تستأنف بعدها أيام العمل المعتادة حتى نهاية عام 2026.