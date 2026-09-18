غرق شاب من المنوفية أثناء إجازة المصيف

خيم الحزن على قرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بعد خبر وفاة الشاب محمد أنور ابن القرية أثناء اجازة المصيف بإحدى المدن الساحلية ومحاولات للبحث عن جثمانه حتى الآن

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً يفيد بغرق شاب من المنوفية أثناء اجازة المصيف، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتم الدفع بقوات الإنقاذ.

وتبين غرق الشاب محمد أنور ابن قرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع البالغ من العمر 23 عام، وكان يقضي اجازته الصيفية قبل استئناف الدراسة، وحتى الآن تقوم قوات الإنقاذ بعمليات تمشيط لمحاولة انتشال جثمان الشاب محمد

وخيم الحزن على مركز بركة السبع مع دعوات الأهالي بالعثور على الجثمان في أسرع وقت.