رعاية صحية وتوعية قانونية.. جامعة المنوفية تصل بخدماتها إلى أهالي عزبة راتب

واصلت جامعة المنوفية رسالتها المجتمعية في الوصول بخدماتها الطبية والتوعوية إلى المواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، من خلال قافلة متكاملة قدمت الكشف الطبي والعلاج بالمجان، إلى جانب الفحوصات الوقائية والندوات الصحية والقانونية.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أن القوافل المتكاملة تمثل أحد أهم محاور الجامعة في أداء رسالتها المجتمعية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تسخير إمكاناتها العلمية والطبية والبشرية لخدمة المواطنين، والوصول بالخدمات الصحية والتوعوية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن الجامعة تحرص على تعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة والجهات الداعمة، بما يضمن تقديم خدمات مجانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

وجاءت القافلة بإشراف عام الدكتور منصور محمد أحمد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وبحضور صفوت معوض بحيري، رئيس مركز ومدينة بركة السبع، وإيناس محيي الدين، مدير إدارة شئون المرأة ووحدتي تكافؤ الفرص والسكان ومدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة، والدكتورة سوزي حامد، منسق عام المبادرات الرئاسية.

وأشار الدكتور منصور محمد أحمد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الي إن الجامعة مستمرة في تنفيذ القوافل الطبية والتوعوية المتكاملة بمختلف قرى المحافظة، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه المجتمع، موضحًا أن القافلة لا تقتصر على الكشف الطبي وصرف العلاج، وإنما تجمع بين الرعاية الصحية الوقائية والتوعية القانونية والصحية، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين ويعزز الوعي لديهم بحقوقهم وسبل الحفاظ على صحتهم.

ونظم القافلة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، ممثلًا في إدارة القوافل المتكاملة، بالتعاون مع محافظة المنوفية، ومديرية الشئون الصحية، ومؤسسة «حياة كريمة»، وعدد من الجهات المشاركة، حيث تضمنت الكشف الطبي المجاني في 9 تخصصات هي: الأطفال، والصدر، والباطنة، والجلدية، والأنف والأذن، وطب الأسرة، والعظام، والرمد، والنفسية والعصبية.

وشاركت كلية الطب تحت إشراف الدكتورة رانيا عزمي، عميدة الكلية، والدكتور محمد عبد الواحد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال فريق طبي.

كما حرصت القافلة على توفير وصرف العلاج بالمجان للحالات المستحقة، من خلال أدوية مقدمة كتبرع من شركة «غاز مصر»، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الرعاية الصحية المقدمة لأهالي القرية.

وتولى فريق إدارة التفتيش الفني بالجامعة الإشراف على صرف الأدوية تحت إشراف الدكتورة نسرين عبد الجليل، وبمشاركة د. هبة عباس الشافعي، ود. بسمة محمد عبد الستار، ود. أميرة محمد عبد الفتاح، مع مراجعة الأدوية المنصرفة وتطبيق الإجراءات المنظمة للتسجيل وإثبات الاستهلاك.

وفي إطار الخدمات الوقائية، قدم فريق مديرية الشئون الصحية بالمنوفية خدمات قياس ضغط الدم والسكر، والكشف عن الاعتلال الكلوي، إلى جانب الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان البروستاتا، ضمن المبادرات الرئاسية لتعزيز الصحة العامة والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض.

وامتدت فعاليات القافلة إلى الجانب التوعوي، حيث شاركت كلية الحقوق، برعاية الدكتور منصور محمد أحمد، عميد الكلية، والدكتور سامي فرج، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال ندوة «اعرف حقك» التي قدمها الدكتور عبد الله محمد عبد الله، مدرس مساعد بقسم القانون المدني، وتناولت عددًا من الحقوق الدستورية والقواعد القانونية المرتبطة بالحياة اليومية، وأهمية حماية البيانات الشخصية والمستندات، وعدم التوقيع على محررات دون فهم مضمونها، والالتزام بالطرق القانونية في حماية الحقوق.

كما تضمنت القافلة ندوة حول الإسعافات الأولية قدمتها د. بسمة عبد المنجي، مدرس زميل بالمستشفى الجامعي، تناولت خلالها أسس التعامل مع الحالات الطارئة، ومنها النزيف والجروح والكسور والإغماء والصدمة، والإجراءات الأولية الواجب اتباعها لحين وصول الرعاية الطبية المتخصصة.

ونُفذت فعاليات القافلة تحت إشراف عبير نجم، مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع، ورانيا الأحمدي، مدير إدارة القوافل المتكاملة بالجامعة، وبمشاركة محمد أبو عدس، وهويدا خليل، وعلا إسماعيل، ونجفة فتحي.

كما تولت إدارة الإعلام بجامعة المنوفية التغطية والتوثيق الفوتوغرافي لفعاليات القافلة.

وتأتي القافلة ضمن خطة جامعة المنوفية لتكثيف القوافل الطبية والتوعوية المتكاملة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وتقديم خدمات مجانية تجمع بين العلاج والوقاية والتوعية، بما يعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع ودعم جهود الدولة للارتقاء بجودة حياة المواطنين.