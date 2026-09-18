افتتاح مكتبة للآلات الموسيقيه ومركز للتميز في الإنتاج الرقمي بالتربية النوعيه بالمنيا

شهدت كلية التربية النوعية بجامعة المنيا حصاد عام كامل من العمل والتطوير، خلال زيارة الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، للكلية، حيث تابع ما شهدته قطاعاتها المختلفة خلال العام الجامعي 2025/2026 من تطوير للبيئة التعليمية والتدريبية، وتوسّع في القدرات الإنتاجية، ودعم للمواهب الطلابية، وتحديث للبنية الرقمية والإدارية.

وكان في استقبال رئيس الجامعة الدكتورة إيمان زكي الشريف، عميد كلية التربية النوعية، ووكلاء الكلية وقياداتها ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملون والطلاب.

وافتتح رئيس الجامعة ثلاث ورش جديدة للملابس تضم 72 ماكينة خياطة و4 ماكينات تريكو، للتدريب على التصميم والتنفيذ والتفصيل والحياكة والتريكو ومراحل الإنتاج المختلفة، وربط الدراسة بالممارسة العملية ، وافتتاح أعمال تطوير معملين للتغذية لتدريب الطلاب .

كما تفقد معرض مركز التخصصات النوعية، الذي يضم نماذج متنوعة من بينها الزي الموحد للمناقشات العلمية، وبدل كورال الجامعة، وأزياء ومفروشات مستشفيات الجامعة والإسكان الفندقي والمطعم المركزي، إلى جانب الأعلام والمفروشات المنزلية .

وفي قسم التربية الموسيقية، افتتح رئيس الجامعة مكتبة الآلات الموسيقية التي تضم آلات إيقاعية ونفخ وتربوية ووترية، مع نظام منظم للاستعارة، إلى جانب غرفة للاستذكار والتدريب، كما افتتح قاعة البروفات المطورة، واستمع إلى فقرات موسيقية وغنائية قدمها كورال الجامعة ومجموعة من الأصوات الطلابية الجديدة ، إلى جانب تفقد مقصورات البيانو .

كما افتتح قاعة التصحيح الإلكتروني المخصصة لتصحيح الاختبارات النهائية، ومركز التميز النوعي للتسجيلات الصوتية والمرئية والإنتاج الرقمي، الذي جرى تجهيزه بالعزل الصوتي ومساحات التسجيل والتصوير والإنتاج وأجهزة الحاسب ومعدات التصوير والإضاءة، بتكلفة بلغت نحو 150 ألف جنيه .

كما افتتح المعرض الدائم لمشروعات طلاب قسم تكنولوجيا التعليم، وافتتاح قاعة مجلس الكلية بعد تطويرها .

واستعرضت الدكتورة إيمان الشريف عميدة الكلية حصاد الكلية خلال العام الجامعي المنصرم ، كما استعرضت ما تضمه الكلية من 6 برامج للبكالوريوس و7 برامج بنظام الساعات المعتمدة، و36 برنامجًا للدراسات العليا، إلى جانب خطوات الاعتماد المؤسسي والبرامجي وتطوير البيئة الأكاديمية والبحثية.

وتضمن العرض منظومة من الأنظمة الرقمية التي طورتها الكلية لخدمة قطاعاتها الأكاديمية والإدارية، وتشمل إدارة الدراسات العليا والجودة والجداول والمخازن، وقواعد بيانات الأطراف المجتمعية والخريجين، والتدريب الميداني والمراسلات والغياب والحضور والمكتبة الرقمية، إلى جانب المعرض الرقمي «حكاية ضوء» .

