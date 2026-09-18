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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحرك عاجل لصرف مستحقات لاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالدوري

الزمالك
الزمالك
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة، أن عددًا من لاعبي الفريق كانوا قد هددوا بعدم المشاركة في التدريبات، حال عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية المتأخرة عقب مباراة غزل المحلة.

الزمالك يسابق الزمن لصرف المستحقات 

 

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك تعمل حاليًا على إنهاء أزمة المستحقات، وتسعى لاستغلال الأموال المنتظر دخولها خزينة النادي من صفقة البرازيلي خوان بيزيرا، من أجل صرف مستحقات لاعبي الفريق، إلى جانب إنهاء مستحقات لاعبي ألعاب الصالات داخل النادي.

وأضاف أن إدارة الزمالك لا ترغب في حدوث أي أزمات داخل الفريق خلال فترة التوقف الحالية، وتسعى إلى توفير حالة من الاستقرار والحفاظ على تركيز اللاعبين، خاصة مع الاستعداد لمواجهة الأهلي في مباراة القمة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة النادي حريصة على إنهاء ملف المستحقات في أقرب وقت، حتى لا تتسبب الأزمة المالية في التأثير على استعدادات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وشدد المصدر على أن إدارة الزمالك تؤكد أن أموال النادي مخصصة لسداد التزاماته ومستحقات لاعبيه والعاملين به، ولن يحصل أي من محبي النادي أو أعضاء مجلس الإدارة على أي مبالغ مالية من هذه الأموال.

عمر هريدي: الزمالك مليء بالكوادر.. ولم أحسم المنصب الذي سأترشح عليه

 

أكد عمر هريدي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء تمتلك العديد من الكوادر القادرة على تولي مسؤولية إدارة النادي، مشيرًا إلى أن عزوف بعض أبنائه عن العمل العام خلال فترات سابقة ساهم في عدم ظهور هذه الكفاءات على الساحة.

وقال هريدي عبر برنامج «مودرن سبورتس»: «أنا شايف إن نادي الزمالك مليء بالكوادر، لكن حصل في فترة من الفترات نوع من أنواع العزوف»، موضحًا أن هناك أعضاءً ينتمون للزمالك داخل أندية أخرى مثل الصيد والشمس، ولديهم القدرة على إدارة النادي.

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