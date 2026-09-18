قرض المصروفات المدرسية 2026/2027.. شروط وخطوات التقديم على تمويل بنك ناصر الاجتماعي

مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، يطرح بنك ناصر الاجتماعي باقة تمويلية ميسرة لتغطية المصروفات المدرسية والجامعية، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر وتوفير السيولة اللازمة للتعليم، حيث يتيح هذا القرض فرصة سداد مرنة تتناسب مع مختلف المراحل التعليمية، مما يضمن استقرار العملية التعليمية لأبنائكم دون ضغوط مالية مفاجئة، وبشروط ومميزات تنافسية تلبي احتياجات اولياء الامور في مصر.



آلية تمويل المصروفات الدراسية

أوضح وليد النحاس، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن البنك أجرى تعديلات على منتج تمويل المصروفات الدراسية، بما يمنح الأسر مرونة أكبر في إدارة التزاماتها التعليمية، مع إتاحة تمويل المصروفات الجامعية ضمن النسخة المحدثة من المنتج.

بنك ناصر

تقوم الآلية الجديدة على إتاحة تمويل يغطي المرحلة التعليمية، على أن تُصرف قيمة المصروفات على دفعات سنوية وفقًا للمصروفات الفعلية، وبناءً على المستندات الرسمية المقدمة للبنك.

ة تمويل المصروفات

ولا يحصل العميل على كامل قيمة التم٠ويل دفعة واحدة، إذ يتم تخصيص المبالغ اللازمة للسنوات الدراسية المقبلة، بينما يُستثمر الجزء الذي لم يحِن موعد استخدامه في وعاء ادخاري بعائد سنوي يصل إلى 15%.

وبذلك تحقق المبالغ المخصصة للسنوات التالية عائدًا خلال فترة الانتظار، قبل استخدامها في سداد المصروفات الدراسية المستحقة، بدلًا من بقائها دون استغلال.



مزايا تمويل المصروفات الدراسية

يجمع المنتج بعد تعديله بين التمويل والادخار في آلية واحدة، ويتيح عددا من المزايا، أبرزها:

- تمويل يصل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية، وفقا للحد الأقصى المقرر لعبء الدين.

- صرف المصروفات على دفعات سنوية وفقًا للقيمة الفعلية المستحقة.

- استثمار الجزء غير المستخدم والمخصص للسنوات الدراسية المقبلة بعائد يصل إلى 15% سنويًا.

- إتاحة تقسيط المصروفات الجامعية.

- تطبيق عائد تمويلي يقل بنسبة 0.5% عن العائد المطبق على التمويلات النقدية بالبنك.

- الإعفاء من المصروفات الإدارية.

- توفير تمويل يساعد على مواجهة الزيادات السنوية المحتملة في المصروفات.

- إتاحة التخطيط لتكاليف التعليم على مدار المرحلة الدراسية بدلًا من تدبيرها في كل عام بشكل منفصل.



الفئات المستحقة لتمويل المصروفات الدراسية

يستهدف التمويل أولياء أمور طلاب المدارس والجامعات، وتشمل الفئات المستفيدة وفقًا للضوابط المنظمة:

- العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام.

تمويل المصروفات الدراسية

- أصحاب المعاشات وورثتهم.

- العاملين بالقطاع الخاص في المؤسسات المكودة لدى البنك.

- موظفي البنوك.

- أصحاب الأوعية الادخارية لدى بنك ناصر الاجتماعي.

- أصحاب المهن الحرة، وفقًا للشروط والضوابط المقررة.

ويُتاح التمويل للولي الشرعي للطالب، كما يمكن للأم الحصول عليه في حالة وفاة الأب.

مدة سداد التمويل

تختلف مدة السداد بحسب المرحلة التعليمية وقيمة التمويل، وتصل إلى 10 أشهر عند تمويل سنة دراسية واحدة، كما يمكن أن تمتد لتغطية مرحلة تعليمية كاملة، بواقع:

- 6 سنوات للمرحلة الابتدائية.

- 3 سنوات للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

وتُحدد مدة السداد النهائية وفقًا لنوع التمويل وشروط البنك وقدرة المستفيد على السداد.



المستندات المطلوبة

يتطلب الحصول على تمويل المصروفات الدراسية تقديم عدد من المستندات، من بينها:

- طلب الحصول على التمويل.

- الرقم التأميني لطالب التمويل.

طلاب المدارس

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- إيصال مرافق حديث.

- بيان مفردات الدخل.

خطاب من المدرسة أو الجهة التعليمية موضحًا به السنة الطدراسية المقيد بها الطالب وقيمة المصروفات.

ويشترط لصرف التمويل تقديم شهادة قيد تتضمن بيانات الطالب والسنة الدراسية وقيمة المصروفات، على أن يتم توجيه قيمة التمويل إلى الجهة التعليمية وفقًا للإجراءات المعتمدة لدى البنك.