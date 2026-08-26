كيف تحصل على تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر؟.. الشروط والأوراق

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027، يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن طرق تساعدهم على تدبير المصروفات الدراسية، خاصة مع تعدد الالتزامات التي ترتبط ببداية الدراسة.

وفي هذا السياق، يتيح بنك ناصر الاجتماعي تمويل المصروفات الدراسية لمساعدة الأسر على تحمل تكلفة التعليم، من خلال تمويل يمكن أن يغطي نسبة كبيرة من المصروفات، وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها البنك.

تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر

يأتي تمويل المصروفات الدراسية ضمن الخدمات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي لتوفير حلول تمويلية تساعد المواطنين في مواجهة الأعباء المالية، ومن بينها تكاليف الدراسة.

ويستهدف التمويل سداد المصروفات الدراسية للطلاب، حيث يتم صرف قيمة التمويل وفق المستندات المقدمة من المستفيد، على أن توجه قيمة التمويل إلى الجهة التعليمية المعنية.

من المستحق للحصول على التمويل؟

يستطيع الولي الشرعي للطالب التقدم للحصول على تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر الاجتماعي، كما يمكن للأم الحصول على التمويل في حالة وفاة الأب.

ويشمل التمويل عددًا من الفئات، من بينها العاملون بالحكومة وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات وورثتهم، إلى جانب العاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة، وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها البنك لكل فئة.

قيمة تمويل المصروفات الدراسية

يتيح بنك ناصر تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية، مع مراعاة الحد الأقصى المقرر لعبء الدين وقدرة المستفيد على السداد.

ويتم صرف التمويل بعد تقديم شهادة قيد للطالب، تتضمن السنة الدراسية المقيد بها وقيمة المصروفات المطلوبة، على أن يتم تحويل قيمة التمويل مباشرة إلى المدرسة.

مدة سداد التمويل

تختلف مدة السداد بحسب نوع التمويل والمرحلة الدراسية، ويتيح البنك فترات سداد تساعد أولياء الأمور على توزيع قيمة الالتزام المالي على أقساط.

وتصل مدة التمويل إلى 10 أشهر في حالة تمويل سنة دراسية واحدة، بينما يمكن أن تمتد مدة السداد لتغطية مرحلة تعليمية كاملة، بواقع 6 سنوات للمرحلة الابتدائية، و3 سنوات للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

ويتيح ذلك للمستفيد اختيار نظام السداد المناسب، وفقًا لشروط البنك ودخله والتزاماته المالية.

هل يشترط تحويل المرتب؟

ومن النقاط التي تسهل الحصول على التمويل، عدم اشتراط تحويل المرتب أو قيمة القسط الشهري إلى البنك بالنسبة لأصحاب المرتبات عند الحصول على التمويل لمدة 10 أشهر.

ويكتفى في هذه الحالة بتقديم تعهد من جهة العمل بالتحويل في حال طلب البنك ذلك، وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل المصروفات الدراسية

ويحتاج المتقدم للحصول على تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر إلى تجهيز عدد من المستندات، من بينها:

-طلب الحصول على التمويل.

-الرقم التأميني لطالب التمويل.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-إيصال مرافق حديث.

-بيان مفردات الدخل.

-خطاب من المدرسة موضحًا به السنة الدراسية المقيد بها الطالب وقيمة المصروفات.

وقد يطلب البنك مستندات أخرى بحسب طبيعة حالة المتقدم والفئة التي ينتمي إليها، لاستكمال إجراءات دراسة طلب التمويل.

كيف يستفيد أولياء الأمور من التمويل؟

ويأتي تمويل المصروفات الدراسية كأحد الحلول المتاحة أمام الأسر التي تواجه صعوبة في تدبير كامل المصروفات مع بداية العام الدراسي، خاصة أن التمويل يمكن أن يغطي كامل قيمة المصروفات الدراسية وفقًا للضوابط.

ويتعين على ولي الأمر التأكد من استيفاء الشروط وتجهيز المستندات المطلوبة قبل التقدم، إلى جانب معرفة قيمة القسط ومدة السداد المناسبة له، حتى لا تمثل الالتزامات الشهرية عبئًا إضافيًا على ميزانية الأسرة.

ومع اقتراب موعد بدء الدراسة، يمثل هذا النوع من التمويل خيارًا أمام أولياء الأمور الراغبين في تقسيط تكلفة التعليم بدلًا من سداد المصروفات دفعة واحدة، على أن يتم تحديد قيمة التمويل والموافقة عليه وفقًا لسياسة البنك والضوابط المنظمة.