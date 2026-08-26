مستشارة الأمن القومي الأمريكي لصدى البلد: تنسيق استخباراتي واسع لتقييم جدية التهديدات الصادرة عن إعلام دول أجنبية

قالت إيرينا تسوكرمان، مستشارة الأمن القومي الأمريكية، إن الأجهزة الأمريكية تنسق فيما بينها لتقييم خطورة مقاطع الفيديو والمواد الدعائية التي تتضمن تهديدات صادرة عن وسائل إعلام مرتبطة بحكومات أجنبية، موضحة أن جهاز الخدمة السرية يتعامل معها في إطار مسؤولياته المتعلقة بالاستخبارات الوقائية وحماية الشخصيات.

وأضافت في تصريحات لصدى البلد، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يمكن أن يتولى التحقيق في جوانب مكافحة التجسس والجرائم والإرهاب والارتباطات بدول أجنبية داخل الولايات المتحدة، بينما يمكن لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وأجهزة استخبارات أخرى تقديم معلومات بشأن نوايا الحكومة الأجنبية وأجهزتها الأمنية وشبكاتها الخارجية والوسطاء المرتبطين بها، إلى جانب الاستفادة من تقارير وزارة الخارجية والمعلومات التي تقدمها أجهزة استخبارات الدول الحليفة.

وأوضحت تسوكرمان أن مؤشرات تبدو منفصلة في البداية، مثل رصد عمليات مراقبة غير مبررة بالقرب من موقع مرتبط بالشخص المستهدف، أو اتصالات مع وسيط مرتبط بإيران، أو تحركات سفر مشبوهة لشخص سبق أن ارتبط بعمليات إيرانية، قد تكتسب أهمية أكبر إذا تبين ارتباطها بالشخص الذي استهدفه التهديد الإعلامي الإيراني.

وفي المقابل، أشارت إلى أن الأجهزة الأمنية يتعين عليها تجنب المبالغة في تفسير الدعاية الاستعراضية، إذ قد تلجأ إيران إلى إنتاج مقاطع تهديدية بهدف استنزاف موارد واشنطن أو جذب الاهتمام الإعلامي أو تخويف عائلة الرئيس أو ممارسة ضغوط سياسية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود استعداد عملياتي لتنفيذ تهديد فعلي.

وأكدت تسوكرمان أن اختلاف تقديرات الأجهزة الاستخباراتية لا يعني بالضرورة فشل منظومة الأمن، إذ قد تمتلك إحدى الجهات معلومات لا تستطيع جهات أخرى التحقق منها بشكل مستقل، بينما قد تتخذ الأجهزة المكلفة بالحماية إجراءات احترازية حتى مع وجود مستوى متوسط من الثقة بالمعلومات، نظرًا إلى ارتفاع تكلفة تجاهل تهديد حقيقي.