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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟

فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟
فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟
أسماء عبد الحفيظ

 هل تعلم أن الكمون قد يكون إضافة جيدة للنظام الغذائي لمرضى السكري، لكنه ليس علاجًا لمرض السكري ولا بديلًا عن الأدوية. وتشير بعض الدراسات إلى احتمال وجود تأثيرات مفيدة للكمون على سكر الدم وحساسية الإنسولين، لكن الأدلة ما زالت محدودة ولا تكفي لاعتباره وسيلة مؤكدة للتحكم في السكري.

كيف يمكن أن يفيد الكمون مريض السكري؟

يحتوي الكمون على مركبات نباتية ومضادات أكسدة، وقد تساعد هذه المركبات في مقاومة الإجهاد التأكسدي ودعم صحة الجسم بشكل عام.

وتشير بعض الأبحاث إلى أن تناول الكمون قد يرتبط بتحسين بعض مؤشرات التحكم في سكر الدم، وربما دعم استجابة الجسم للإنسولين، إلا أن النتائج تختلف من دراسة لأخرى، كما أن الكمية وطريقة الاستخدام قد تؤثران في النتائج، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

هل الكمون يخفض السكر؟

من المهم عدم التعامل مع الكمون باعتباره علاجًا لارتفاع السكر. فحتى إذا كان له تأثير محتمل في تحسين مستويات الجلوكوز، فإن هذا التأثير لا يمكن مقارنته بتأثير أدوية السكري الموصوفة من الطبيب.

كما أن شرب الكمون أو تناوله بكميات كبيرة بهدف خفض السكر قد يكون غير مناسب، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يستخدمون أدوية قد تخفض مستوى الجلوكوز بالفعل.

أفضل طريقة لتناول الكمون لمرضى السكري

فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟ 

يمكن استخدام الكمون كنوع من التوابل أثناء إعداد الطعام، بدلًا من الاعتماد على كميات كبيرة من الملح أو الصلصات الجاهزة. ويمكن إضافته إلى الخضروات والبقوليات والشوربة واللحوم والدجاج.

أما تناول مكملات الكمون أو مستخلصاته بجرعات مركزة، فيُفضل ألا يتم دون استشارة الطبيب، خاصة مع استخدام أدوية السكري.

هل الكمون مناسب يوميًا؟

استخدام الكمون باعتدال كتوابل في الطعام يكون مناسبًا لمعظم الأشخاص، لكن لا توجد ضرورة لتناوله بكميات كبيرة للحصول على فوائد إضافية

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فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟

فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟
فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟
فوائد الكمون لمرضى السكر.. هل يساعد على خفض سكر الدم؟

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