تحذير.. هؤلاء ممنوعون من «الكمون» ويدمر الكلى في هذه الحالة

يمتلك الكمون فوائد عديدة فهو يحسن الهضم، ويُعزّز المناعة، وله خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ويساعد في إنقاص الوزن ، ويساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

ووفقاً لموقع netmeds اليكم الممنوعين من الكمون وأهم أضرار الإكثار من هذا النوع من التوابل.

هل تناوله يومياً آمن



نعم ، يُعدّ تناول الكمون بكميات معتدلة كتوابل يومياً آمناً بشكل عام، وقد يكون مفيداً للصحي وينبغي تجنب الإفراط في تناول بذور الكمون.

الممنوعين من الكمون

اليكم الأشخاص الذين لا ينبغي لهم تناول بذور الكمون

ينبغي على الأفراد الذين يعانون من حساسية تجاه الكمون، والذين يتناولون أدوية لعلاج مرض السكري أو اضطرابات تخثر الدم، والنساء الحوامل أو المرضعات استشارة الطبيب قبل تناول كميات كبيرة من الكمون.

الآثار الجانبية

تشمل الآثار الجانبية المحتملة حرقة المعدة، والتجشؤ، وانخفاض مستوى السكر في الدم. وقد يؤدي تناوله بكميات كبيرة إلى تلف الكبد أو الكلى، وقد يتفاعل مع بعض الأدوية.

