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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شعبة الأدوية: الدواء أمن قومي ولا غنى عنه تحت أي ظرف

الدواء
الدواء
اخبار التوك شو

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن الدواء يعد سلعة استراتيجية تمثل جزءًا من الأمن القومي، وله أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية، مشددًا على أنه لا يوجد بديل يمكن أن يغني عن الدواء في حياة المواطنين.

وأضاف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، خلال حواره ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن الدول التي لا تمتلك صناعة دوائية قوية تفقد جزءًا مهمًا من أمنها واستقرارها، مؤكدًا أن مصر تمتلك تاريخًا طويلًا وقاعدة صناعية راسخة في مجال صناعة الدواء.

مصر من الدول الرائدة بصناعة الدواء بالقارة

وأشار إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة في صناعة الدواء على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط والدول العربية، موضحًا أن توافر الأدوية في السوق المحلية يتأثر بالمتغيرات والأحداث العالمية والمحلية.

ولفت إلى أن العديد من دول العالم شهدت نقصًا في بعض أنواع الأدوية خلال فترات الأزمات المختلفة، مستشهدًا بما حدث خلال جائحة كوفيد-19، عندما واجهت بعض الدول أزمات دوائية وتمت معالجتها من خلال التعاون والاستعانة بدول أخرى.

 

مصر عانت من أزمة نقص بعض الأدوية خلال الفترة من 2022 إلى 2024

وأوضح أن مصر عانت من أزمة نقص بعض الأدوية خلال الفترة من 2022 إلى 2024، واصفًا هذه المرحلة بأنها كانت من أصعب الفترات التي واجهها القطاع الدوائي، نتيجة عوامل خارجية وارتفاع سعر الدولار، مؤكدًا أن العديد من الدول واجهت تحديات مشابهة خلال الفترة نفسها.

وكشف أن السوق الدوائية المصرية شهدت استقرارًا ملحوظًا خلال عام 2025، بعد أن وضعت الدولة آليات جديدة لتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وأكد أن توفير الدولار أسهم في حل المشكلات المتعلقة بتوافر المواد الخام، وهو ما انعكس بشكل مباشر على استقرار سوق الدواء، مشيرًا إلى أن السوق حاليًا لا يعاني من أزمات أو نقص مؤثر في الأدوية.


 

شعبة الأدوية الأدوية الدواء

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