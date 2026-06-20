مجلس الشيوخ يناقش آليات توطين صناعة الدواء في مصر.. الإثنين

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد خلال جلساته الإثنين المقبل آليات توطين صناعة الدواء في مصر، باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصادي، إلى جانب بحث التحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسبل تعزيز قدرتها على النمو والاستمرار باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.



ويتناول المجلس كذلك مقترح إنشاء مجمعات صناعية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على الاستفادة من مدخلات إنتاج مشروعات البتروكيماويات، بما يدعم التكامل الصناعي ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.



وفي السياق ذاته، يستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، في إطار جهود تطوير البيئة التشريعية وتحسين مناخ الاستثمار ودعم قطاع الأعمال.