قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء ليلة الجمعة الأولى من العام الهجري الجديد
ماكرون: سياسة نتنياهو تتعارض مع مصالح إسرائيل وتغذي مشاعر الاستياء و العنف في المنطقة
إسرائيل: نثق في قدرة ترامب على التفاوض مع إيران
مفاجآت داخل مستشفى الشاطبي؟.. شهادات متداولة والتحقيقات كشفت المستور
ثابت عند 49.86 جنيها.. آخر سعر للدولار اليوم
كأس العالم 2026 .. شوط أول سلبي بين سويسرا والبوسنة والهرسك
نزل 1200 جنيه في الصاغة.. الجنيه الذهب يسجل 49 ألف جنيه مساء اليوم
إيمي تاتو تدافع عن جهاز الجل: التوعية مهمة لكن بدون تهويل أو خوف مبالغ فيه
أسامة كمال: الستون يومًا المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل الاتفاق الأمريكي الإيراني
ماذا سيحدث لرغيف الخبز المدعم؟.. تفاصيل منظومة التموين الجديدة ونصيب الفرد
السكك الحديدية تكشف تفاصيل خروج قطار دمياط – القاهرة عن القضبان بطنطا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: لقاء السيسي وترامب يعكس الثقة الدولية في الدور المصري وقدرة القاهرة على صناعة الاستقرار الإقليمي

النائب حسام سعيد
النائب حسام سعيد
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب حسام سعيد، عضو مجلس الشيوخ أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال قمة مجموعة السبع (G7)، يحمل دلالات مهمة تعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها مصر على الساحة الدولية، وحجم التقدير العالمي للدور المصري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقال حسام سعيد، في تصريح صحفي، إن هذا اللقاء يؤكد أن مصر أصبحت طرفًا رئيسيًا في معادلات المنطقة، وشريكًا موثوقًا في مناقشة الملفات والقضايا الكبرى التي تشغل المجتمع الدولي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة السبع للمرة الثانية تعكس ثقل مصر السياسي والدبلوماسي، وتؤكد نجاح الدولة المصرية في بناء سياسة خارجية متوازنة تقوم على تعزيز التعاون، وحماية المصالح الوطنية، ودعم جهود إحلال السلام والاستقرار.

وأشار إلى أن اللقاء بين الرئيسين يعكس قوة العلاقات المصرية الأمريكية وأهمية التنسيق المشترك في العديد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها قضايا الأمن الإقليمي، ومواجهة الإرهاب، وتعزيز فرص التنمية والتعاون الاقتصادي.

وأوضح النائب حسام سعيد أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية فاعلة وصوت معبر عن قضايا القارة الإفريقية والدول النامية داخل المحافل الدولية الكبرى، بفضل ما تمتلكه من رؤية واضحة ودور مؤثر في التعامل مع الأزمات الإقليمية.

وأكد أن التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعزز من حضور مصر العالمي، وتفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

واختتم النائب حسام سعيد تصريحاته بالتأكيد على أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تواصل أداء دورها المحوري كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وأن المجتمع الدولي أصبح يدرك أهمية الدور المصري في صناعة التوازنات ودعم مسارات السلام والتنمية.

النواب البرلمان مجلس الشيوخ نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

1000 جنيه... انخفاض حاد في سعر الذهب اليوم الخميس وعيار 21 مفاجأة

تطبيق نترا

بعد واقعة شاب الشرقية.. اعرف أرقام المحمول المسجلة على بطاقتك ولا تعرف عنها شيء

جانب من الحلقة

بتقاطعيني ليه مينفعش تكلمي ضيفك كدة.. مشادة على الهواء بين بسمة وهبة وأحمد الطيب

عمرو عمارة

من يملك الخط يدفع الثمن.. مفاجآت قانونية وعقوبات صادمة بعد قضية شاب الشرقية

زيادة المرتبات والمعاشات2026

بشرى للملايين.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026 رسميا

وزير التموين

وزير التموين: استبعاد 850 ألف مواطن من بطاقات التموين.. وإهدار 30 مليار جنيه سنويا

الدواجن

من 50 جنيها | استمرار انخفاض أسعار الدواجن.. اعرف وصلت كام

الطالبة الراحلة منار أشرف

لحقت بالطيار.. وفاة الطالبة المصابة في حادث سقوط طائرة تدريب بمطار أكتوبر

ترشيحاتنا

كوت ديفوار

حكاية حزينة في المونديال.. الأفيال بدون مهاجمها الأساسي أمام ألمانيا.. اعرف السبب

أحمد الجفالي

محامي الجفالي: فيفا حكم للاعب بـ80 ألف دولار.. والزمالك لم يتواصل معنا

صورة من اللقاء

جنوب إفريقيا تكتب رقمًا جديدًا في كأس العالم وتطارد صدارة إفريقيا في ركلات الجزاء

بالصور

سبب غير متوقع لألم الكعب عند الاستيقاظ من النوم.. احترس من تجاهله

لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟
لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟
لماذا يزداد ألم الكعب في الصباح؟

بإطلالة صيفية ناعمة .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بأناقتها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

الوقت الأمثل لتناولها.. مشروبات عشبية تقلل التهابات الجسم وتدعم صحة القلب

أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها
أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها
أفضل أنواع الأعشاب وموعد تناولها

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويقدم واجب العزاء في وفاة الدكتور نور هاشم بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ليلى عبداللطيف

هل يتحقق الحلم؟ .. توقع مثير لـ ليلى عبد اللطيف عن منتخب مصر في مونديال ٢٠٢٦

مستشفى الشاطبي

مفاجآت داخل مستشفى الشاطبي؟.. شهادات متداولة والتحقيقات كشفت المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب : الفرق بين الخوارزمية وحامل الأسفار؟

د. محمد عسكر ـ إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: ماذا لو لم تظهر الهواتف الذكية في حياتنا؟

د.شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب : المرأة المصرية تتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الغذاء

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: استراتيجيات تربوية من الهجرة النبوية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

المزيد