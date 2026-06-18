برلماني: لقاء السيسي وترامب يعكس الثقة الدولية في الدور المصري وقدرة القاهرة على صناعة الاستقرار الإقليمي

أكد النائب حسام سعيد، عضو مجلس الشيوخ أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال قمة مجموعة السبع (G7)، يحمل دلالات مهمة تعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها مصر على الساحة الدولية، وحجم التقدير العالمي للدور المصري في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقال حسام سعيد، في تصريح صحفي، إن هذا اللقاء يؤكد أن مصر أصبحت طرفًا رئيسيًا في معادلات المنطقة، وشريكًا موثوقًا في مناقشة الملفات والقضايا الكبرى التي تشغل المجتمع الدولي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف أن مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة السبع للمرة الثانية تعكس ثقل مصر السياسي والدبلوماسي، وتؤكد نجاح الدولة المصرية في بناء سياسة خارجية متوازنة تقوم على تعزيز التعاون، وحماية المصالح الوطنية، ودعم جهود إحلال السلام والاستقرار.

وأشار إلى أن اللقاء بين الرئيسين يعكس قوة العلاقات المصرية الأمريكية وأهمية التنسيق المشترك في العديد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها قضايا الأمن الإقليمي، ومواجهة الإرهاب، وتعزيز فرص التنمية والتعاون الاقتصادي.

وأوضح النائب حسام سعيد أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية فاعلة وصوت معبر عن قضايا القارة الإفريقية والدول النامية داخل المحافل الدولية الكبرى، بفضل ما تمتلكه من رؤية واضحة ودور مؤثر في التعامل مع الأزمات الإقليمية.

وأكد أن التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعزز من حضور مصر العالمي، وتفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.

واختتم النائب حسام سعيد تصريحاته بالتأكيد على أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تواصل أداء دورها المحوري كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وأن المجتمع الدولي أصبح يدرك أهمية الدور المصري في صناعة التوازنات ودعم مسارات السلام والتنمية.