المعهد القومي للبحوث الفلكية: مصر ما زالت آمنة من الأحزمة الزلزالية.. ولم تُرصد أضرار حتى الآن

أكد الدكتور شريف عبد الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن التوابع التي أعقبت الزلزال بلغت عدة هزات جميعها أقل من 3 درجات على مقياس ريختر، ولم يشعر بها المواطنون، موضحًا أن استمرار التوابع بعد الزلازل المتوسطة أمر طبيعي ولا يدعو للقلق.

وأوضح عبد الهادي خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر لا تزال بعيدة عن الأحزمة الزلزالية الرئيسية، وأن النشاط الزلزالي في خليج السويس وخليج العقبة والبحر الأحمر يقتصر غالبًا على هزات متوسطة أو ضعيفة، لا تؤثر في البنية التحتية أو الأرواح، وإنما يقتصر تأثيرها على شعور السكان بها.

ودعا المواطنين إلى التحلي بالهدوء أثناء الزلازل، والبقاء داخل أماكنهم حتى انتهاء الهزة، مع تجنب استخدام المصاعد أو السلالم، مؤكدًا أهمية نشر ثقافة السلامة والتدريب على إجراءات التصرف السليم في مثل هذه الحالات.