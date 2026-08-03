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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعرف إزاي ترتب 75 رغبة في تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026
تنسيق الجامعات 2026
نهلة الشربيني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 للقبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، على أن يتم تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، خلال الفترة من الأربعاء 5 أغسطس 2026 وحتى الأحد 9 أغسطس 2026، وذلك وفقًا للحد الأدنى المعلن لكل شعبة وعدد الطلاب المستحقين للتقديم.

خطوات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني عبر الرابط: https://tansik.digital.gov.eg

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

تسجيل الرغبات بالترتيب المطلوب، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي عند الاختيار.

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب في تنسيق الجامعات 2026

يتيح موقع التنسيق الإلكتروني للطالب اختيار أسلوب تسجيل الرغبات، سواء حسب قطاعات التخصص المتاحة لشعبته، أو حسب الجامعات المختلفة.

ويتم اختيار الكلية أو المعهد المرغوب فيه من خلال قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، وفقًا للإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

وعند اختيار قطاع التخصص، تظهر قائمة بالكليات المسموح بها، مرتبة في مجموعات جغرافية حسب موقع مدرسة الطالب.

وتُقسم الكليات المتاحة إلى ثلاث مجموعات جغرافية، ويجب على الطالب اختيار الكليات ضمن المجموعة الأولى أولًا، قبل الانتقال إلى المجموعة التالية.

كما يمكن للطالب الانتقال من قطاع تخصص إلى آخر، بشرط استيفاء الشروط والقواعد المحددة لذلك.

وتؤكد وزارة التعليم العالي ضرورة مراجعة أسماء الأقسام والشُّعب المختلفة داخل الكليات، حيث يُعد كل قسم أو شعبة رغبة مستقلة عند الترشيح.

طباعة الرغبات وتعديلها

بعد الانتهاء من تسجيل رغبات تنسيق الجامعات 2026، يمكن للطالب طباعة قائمة الرغبات التي قام بإدخالها، كما يزوده النظام بإيصال يحمل رقمًا محددًا وتاريخ وساعة التقديم.

ويمكن للطالب أيضًا حفظ نسخة إلكترونية من رغباته على جهازه الشخصي، للرجوع إليها عند الحاجة.

وفي حالة تعديل الرغبات أكثر من مرة، وهو أمر متاح خلال فترة التسجيل، فإن النظام يعتمد آخر تعديل فقط عند إجراء التنسيق الفعلي.

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