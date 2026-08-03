تنسيق الجامعات 2026.. مؤشرات المرحلة الأولى لكليات الشُعب العلمية والأدبية بالأرقام

تنسيق الجامعات 2026، تصدرت محرك البحث الشهير «جوجل» مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026 .

توقعات تنسيق كليات علمي وادبي

تنسيق الجامعات 2026 .. توقعات تنسيق كليات علمي علوم ورياضية لطلاب الثانوية العامة 2026 ،خاصة كلية الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة هي الأكثر بحثا على محرك البحث الشهير جوجل في تنسيق الثانوية العامة 2026 ، إذ بدأ الكثير من طلاب القسم العلمي البحث عن درجات التنسيق بالجامعات المصرية، حيث يسعى كل طالب لمعرفة درجات التنسيق من أجل تسهيل عملية تسجيل الرغبات في الجامعات والكليات.

التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات 2026 بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2026 يتوقع خبراء التعليم انخفاض الحد الادني في تنسيق الجامعات 2026 .

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي في تنسيق الجامعات 2026 وفقا خبراء التعليم

كلية الطب البشري 92.9%

كلية طب الأسنان 91.8%

كلية الصيدلة 91.1%

كلية العلاج الطبيعي 91.2

كلية الهندسة 89.25%

كلية الحاسبات والمعلومات 83.41% رياضة

كلية التمريض 84.41%

كلية الألسن 84.41%

كلية الآثار 78%

كلية الإعلام 83.17%

كلية السياسة والاقتصاد 85.12%

كلية الآداب 60.85%

كلية التجارة 68.7%